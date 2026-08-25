Delulu, cringe o farmear aura: así suena el diccionario de los 'bros'

Los detalles Los jóvenes, como es habitual, adoptan nuevas palabras para mantener conversaciones que a los mayores se les escapa su significado.

Comprender términos como 'mood' o 'delulu', utilizados por los jóvenes, puede parecer un nuevo idioma, conocido como el de los 'bros'. Sin embargo, esto será más sencillo gracias al primer diccionario de expresiones juveniles. Por ejemplo, 'cringe' se refiere a sentir "vergüenza ajena", mientras que 'ghostear' significa "dejar de hablar a alguien sin motivo". 'Farmear aura' describe a alguien que se comporta de cierta forma para parecer interesante. Las nuevas generaciones han desarrollado un lenguaje propio, distinto al vocabulario cotidiano, pero esencial para entender su manera de comunicarse.

Descifrar lo que significa 'mood' o cuando los jóvenes hablan de que alguien está 'delulu' puede sentirse como aprender otra lengua, esa que se denomina la de los 'bros'.

Ahora será más fácil con el primer diccionario de expresiones que usan los jóvenes. Como 'cringe', lo que vendría a ser "vergüenza ajena". Otra palabra muy usada es 'ghostear', lo que viene a ser "dejar de hablar a alguien porque sí".

'Farmear aura' es otra palabra obligatoria para entender a los más jóvenes: "Cuando alguien posturea de una cierta manera para hacerse el interesante".

No cabe duda de que las nuevas generaciones tienen su propio lenguaje, muy distinto al vocabulario del día a día, pero necesario para entender lo que dicen.

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