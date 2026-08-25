Crece la tensión en las calles de Ceuta: enfrentamientos de migrantes con la Policía en el Trampolín y protestas vecinales

Los detalles Los agentes han utilizado gases lacrimógenos y pelotas de goma para dispersar a un numeroso grupo de migrantes que había acudido de forma desordenada a la playa a recibir comida.

La situación en Ceuta se mantiene tensa. Este martes, se produjeron enfrentamientos entre migrantes y la Policía en la playa del Trampolín, donde se distribuye comida a los migrantes. Un gran grupo llegó desordenadamente, provocando el caos y la intervención policial con gases lacrimógenos y pelotas de goma, resultando en la suspensión del reparto de comida y la retirada de la Cruz Roja. Paralelamente, una manifestación vecinal reunió a cientos de personas en protesta contra el posible alojamiento de migrantes en la ciudad. La movilización, que comenzó pacíficamente, culminó con intentos de entrar en el hotel del ministro Ángel Víctor Torres, sin éxito. Los vecinos expresaron su rechazo a que Ceuta se convierta en un centro de acogida masiva.

La tensión sigue formando parte del día a día de Ceuta. Durante la tarde de este martes se han producido altercados entre migrantes y la Policía en la playa del Trampolín y una manifestación vecinal ha acabado con un intento de entrar en el hotel donde se aloja el ministro Ángel Víctor Torres.

Aunque ya no hay un asentamiento en dicha playa, allí se sigue realizando un reparto de comida a los migrantes que siguen por las calles de Ceuta y este martes se ha originado un altercado.

Todo ha comenzado con la llegada de un gran grupo de migrantes. Durante todos los días se realiza una cola de forma ordenada para recibir su ración de comida, pero en esta ocasión no ha sido así y el caos generado ha conllevado la reacción de la Policía.

Los agentes han intervenido con el lanzamiento gases lacrimógenos y pelotas de goma, lo que ha provocado la rápida dispersión de los migrantes quedando en la playa un cordón de seguridad.

Debido a los altercados, durante la tarde no se ha repartido comida y la Cruz Roja se ha retirado del lugar con su tráiler.

Manifestación vecinal

Por otro lado y de manera independiente a lo que estaba ocurriendo en la playa del Trampolín, este martes se ha organizado una protesta en la que se han juntado cientos de vecinos de Ceuta para manifestarse contra el posible alojamiento de migrantes en distintos puntos de la ciudad y que ha acabado con varios de ellos intentando entrar en el hotel donde se aloja el ministro Ángel Víctor Torres.

La protesta había comenzado en el entorno del Fischer, donde residentes de la zona habían convocado una concentración para expresar su rechazo a la posibilidad de que se instale allí a un grupo de migrantes y reclamar información sobre las condiciones de acogida, las medidas de seguridad y las repercusiones que pueda tener para los vecinos.

La movilización, inicialmente pacífica, fue creciendo a medida que los participantes se desplazaron hacia el centro de la ciudad y se dirigieron al grito de "No nos mires, únete" a la plaza de los Reyes, donde se encuentra la sede de la Delegación del Gobierno.

Los convocantes consideran que el eventual uso de instalaciones deportivas, espacios abandonados o antiguos acuartelamientos para alojar a miles de migrantes supondría una transformación de la ciudad que rechazan y han advertido de que no están dispuestos a que Ceuta "se convierta en un CETI".

En un momento de ese movimiento, varios de ellos han acudido a las puertas del centro hotelero donde se aloja el ministro, encargado de liderar el mando único que ha establecido el Gobierno en la ciudad autónoma.

Desde las puertas del mismo, los manifestantes se han quedado protestando al grito de "invasores expulsión" sin que lograran entrar en el edificio.

Decenas de manifestantes protestan frente al hotel de Ángel Víctor Torres

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