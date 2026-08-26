Jorge Martín se ilusiona con Aprilia: "El trabajo que estamos haciendo..."

El piloto madrileño tiene 240 puntos y está por delante de su compañero en Aprilia, Marco Bezzecchi: "Estamos en plena forma".

Jorge Martín está ante sus últimos meses en Aprilia, pero podría marcharse como campeón del mundo. Lidera el mundial de MotoGP con 240 puntos, 31 más que su compañero de equipo, Marco Bezzecchi. Y este fin de semana llega a la cita de Aragón.

Se ve en plena forma y cree que puede ampliar esa ventaja este próximo fin de semana: "Llegamos a uno de nuestros grandes premios de casa en plena forma. Estoy muy contento con el trabajo que estamos haciendo con el equipo. Trabajamos extremadamente bien en Silverstone y espero poder seguir en la misma línea".

"Tengo muchas ganas de correr delante de los aficionados españoles y de volver a Aragón después de perderme esta carrera el año pasado. Será genial pilotar mi Aprilia en MotorLand por primera vez. Me gusta el circuito y estaremos centrados en hacer el mejor trabajo posible desde el viernes, para encontrar buenas sensaciones el sábado y el domingo", explica el campeón de la categoría reina en el año 2024 con Pramac (satélite de Ducati).

Bezzecchi, por su parte, persigue a Martín en pleno proceso de recuperación de sus lesiones: "Estoy deseando llegar a Aragón. Sin duda, será un fin de semana exigente porque, después de Silverstone, tuve un pequeño contratiempo debido al esfuerzo del fin de semana".

"Estamos intentando aprovechar al máximo el tiempo que tenemos disponible para dejar todo solucionado. De todos modos, estoy muy contento de ir a Aragón: es un circuito que me gusta mucho y estoy deseando subirme a la moto", detalla el piloto italiano en declaraciones facilitadas por Aprilia.

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