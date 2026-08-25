La nueva medida de Trump antiLGTBIQ+: equiparará enseñar sobre diversidad de género en las aulas con el abuso infantil

Los detalles El presidente estadounidense asegura que si "le dicen a un niño que puede estar atrapado en el cuerpo equivocado, estarán cometiendo abuso infantil".

Donald Trump ha amenazado con calificar la educación en diversidad de género como un delito de abuso infantil en Estados Unidos. Durante un evento en la Casa Blanca, afirmó que decirle a un niño que podría estar en el cuerpo equivocado sería considerado abuso. Acompañado por la secretaria de Educación, Linda McMahon, Trump criticó las políticas LGTB, insistiendo en que solo existen dos géneros: masculino y femenino. Estas declaraciones forman parte de una estrategia ultraconservadora de su Administración, respaldada por Pete Hegseth, secretario de Defensa, quien también promueve la exclusión de personas trans del Ejército.

Equiparar la concienciación sexual con un delito de abuso infantil. Esa es la clara amenaza de este martes de Donald Trump a los profesores estadounidenses que intenten educar en diversidad de género a los menores.

"Si le dicen a un niño que puede estar atrapado en el cuerpo equivocado, estarán cometiendo abuso infantil", ha asegurado el presidente estadounidense durante la celebración en la Casa Blanca del inicio del curso.

Acompañado de la secretaria de Educación, Linda McMahon, Trump ha cargado contra las políticas LGTBIQ+ y ha reiterado el planteamiento que ha defendido en más ocasiones, que "solo hay dos géneros: masculino y femenino".

Exclusión, también en el Ejército

Estos comentarios y señalamientos contra quienes no opinen igual se enmarcan dentro de la estrategia ultra de su Administración.

Uno de los mayores promotores es Pete Hegseth, secretario de Defensa, que también abogaba por prohibir la entrada de personas trans en el Ejército, una medida que Trump hizo realidad con una orden ejecutiva el pasado enero. "No más transexuales, solo entrenamiento", ha esgrimido en más de una ocasión.

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