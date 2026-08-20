"Russell ha perdido la confianza por Antonelli": Norris revive la "presión" sufrida con Piastri en 2025

Lando sabe lo que es verse superado por su compañero de equipo cuando ambos pelean por el Mundial, por lo que ha ofrecido su análisis sobre la situación actual en Mercedes.

Kimi Antonelli está siendo la gran sensación de la temporada 2026 de Fórmula 1. Nadie esperaba tal regularidad del italiano que le ha llevado hasta el liderato tras el verano, imponiéndose incluso a su compañero, George Russell, que se posicionaba como favorito a inicios de año tras su victoria en Australia y la superioridad mostrada por Mercedes.

Sobre esta situación ha reflexionado Lando Norris, que también vivió en 2025 una escapada similar de su compañero Oscar Piastri. El piloto de McLaren, que ascendió en las categorías inferiores junto a Russell y conoce bien a su compatriota, ha calificado de "opuesto" lo que estaría experimentando George este año.

"Siempre me he presionado mucho a mí mismo. No sé si George también, y no sé en qué situación se encuentra necesariamente ahora, pero siempre ha sido un tipo bastante seguro de sí mismo", aseguraba Lando para 'Racing News'. Una situación que, según el ganador de 2025, estaría provocando una "pérdida de confianza" en Russell.

El alto nivel mostrado por Antonelli sería la causa de todo esto: "Tiene la presión de tener un compañero de equipo muy bueno y alguien que lo está desafiando de manera increíble, sin cometer errores". Aunque para Norris, el camino a seguir y que a él le ayudó en su increíble gesta el año pasado es claro: "Tienes el reto de sacar lo mejor de ti".

Russell es tercero en el mundial tras el parón estival, a 59 puntos del italiano pero tan solo a nueve de su inmediato predecesor, Lewis Hamilton. El GP de Países Bajos será la próxima oportunidad para los pilotos del 'paddock' de seguir sumando puntos en una cita que promete muchas mejoras en los monoplazas del 'paddock' y sobre todo, emoción hasta el final.

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