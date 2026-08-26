Observan un asteroide de diez metros de diámetro que pasó "rozando" la Tierra el 12 de agosto

Los detalles El sistema telescópico de defensa planetaria ATLAS-Teide detectó el pasado 11 de agosto un pequeño asteroide de diez metros de diámetro que pasó muy cerca de la Tierra un día después, en la madrugada del 12 de agosto, a la 1:50 hora local.

El sistema telescópico de defensa planetaria ATLAS-Teide, instalado en el Observatorio del Teide por el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), detectó el pasado 11 de agosto a las 2:20 hora canaria un pequeño asteroide de diez metros de diámetro que pasó muy cerca de la Tierra un día después, en la madrugada del 12 de agosto, a la 1:50 hora local.

El objeto, designado oficialmente como 2026 PC6 por el Minor Planet Center, es aproximadamente el tamaño de una guagua y sobrevoló nuestro planeta pasando a tan solo 14.573 kilómetros de la superficie, menos de una vigésima parte de la distancia que separa la Tierra de la Luna. A esa distancia, el asteroide cruzó la órbita de los satélites artificiales geoestacionarios, y se transformó así en el asteroide que ha registrado el encuentro más próximo con la Tierra este 2026.

"En el instante de máxima aproximación cruzó el cielo a una velocidad vertiginosa, más de dos grados por minuto. Es decir, que en un minuto recorría la distancia que supondría tener cuatro lunas juntas y llegó a tener una magnitud magnitud 10, lo que le permitió ser visible con pequeños telescopios aunque solo desde el hemisferio Sur. En ningún momento existió riesgo de impacto: el objeto siguió su trayectoria y se alejó de la Tierra sin incidencias", ha apuntado este martes el IAC en un comunicado.

El investigador del IAC e investigador principal de ATLAS-Teide, Javier Licandro, ha explicado que "objetos como 2026 PC6 son precisamente el objetivo prioritario del sistema ATLAS: descubrir a los cuerpos pequeños, oscuros y veloces que se aproximan mucho a la Tierra y que, por su reducido tamaño, resultan invisibles hasta muy poco antes, o incluso después, de su máxima aproximación".

Aunque un asteroide de estas dimensiones se desintegraría en gran parte al entrar en la atmósfera produciendo un brillante súper bólido, los efectos de la entrada a hipervelocidad, principalmente la onda de choque generada, pueden causar importantes daños personales y en infraestructuras tal y como ilustró el suceso de Cheliábinsk (Rusia) en 2013 cuando un objeto apenas más grande que 2026 PC6 impactó contra la Tierra.

"Detectarlos a tiempo es la clave para tomar medidas de protección ciudadana que minimicen los daños", señala el IAC. "2026 PC6 es exactamente la clase de objeto para la que se construyó ATLAS-Teide: pequeño, muy cercano y difícil de ver. Haberlo descubierto y haber permitido que la extensa red de telescopios a nivel mundial dedicada a la defensa planetaria siguiera su trayectoria, demuestra que ATLAS-Teide cumple la función para la que se diseñó: vigilar el cielo para darnos el aviso más temprano posible ante un posible impacto", ha señalado Licandro. El asteroide fue captado inicialmente como un candidato sin confirmar y publicado en la página de confirmación de objetos cercanos del Minor Planet Center.

Tras reunir un centenar de mediciones de su posición, se pudo determinar su órbita, descartar un posible impacto y asignarle la designación provisional 2026 PC6. ATLAS es un sistema de detección y alerta temprana de asteroides financiado por la NASA y desarrollado por la Universidad de Hawaii, concebido para detectar cuerpos en trayectoria de aproximación a la Tierra y proporcionar el mayor margen de aviso posible ante un eventual impacto. ATLAS-Teide es uno de sus tres nodos en el hemisferio norte (hay otros dos en Hawaii, mientras que en el Sur tiene uno en Chile y un quinto en Sudáfrica.

Construido e instalado por el IAC en el Observatorio del Teide y operado en cooperación con la Universidad de Hawaii, ATLAS-Teide amplía la cobertura del cielo y refuerza la capacidad global de vigilancia de la red ATLAS la que monitoriza todo el cielo nocturno observable cada noche siendo capaz de detectar objetos hasta magnitud V=19.5 ATLAS-Teide fue instalado en enero de 2025 y comenzó con las operaciones sistemáticas en mayo de dicho año. Desde entonces ha descubierto una veintena de NEAs, reportado posición y brillo de más de 5000 NEAs y reportado más de un millar de detecciones de posibles supernovas, de las cuales se han confirmado y clasificado casi dos centenares.

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