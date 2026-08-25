Javier Bardem: "Marruecos se salta a la torera los derechos y dispara con seres humanos necesitados y desesperados"

Los detalles Javier Bardem nunca rehúye una pregunta y habla de política sin tapujos y sin miedo a represalias. laSexta ha estado con él en la presentación de su nueva película y esto es lo que opina de Marruecos a raíz de la crisis migratoria en Ceuta.

Javier Bardem ha señalado al Gobierno de Marruecos como el principal responsable de la crisis migratoria en Ceuta, ocurrida los días 30 y 31 de julio, donde más de 100 personas fallecieron. En declaraciones a laSexta, el actor afirmó que Marruecos utiliza su influencia para sobornar a España, especialmente en el control fronterizo. Bardem critica al régimen marroquí por violar derechos humanos y sugiere que cuenta con el respaldo de Estados Unidos e Israel para desestabilizar gobiernos progresistas en Europa. Además, Bardem protagoniza 'El ser querido', dirigida por Rodrigo Sorogoyen, que se estrena este miércoles.

El Gobierno de Marruecos. Ese es para Javier Bardem el principal responsable de la crisis migratoria vivida en Ceuta durante los días 30 y 31 de julio, en la que más de 100 personas perdieron la vida.

El actor, que ha hablado con laSexta sobre la emergencia acontecida en la ciudad autónoma, asegura que Rabat tiene la capacidad de sobornar a nuestro país y lo hace "a través de muchas necesidades que tiene España, y una de ellas es el control de las fronteras".

Bardem no duda en calificar a Marruecos como un régimen opresor "que en muchos casos se salta a la torera los derechos humanos". De hecho, sospecha que esta acción está respaldada por Estados Unidos e Israel "para desestabilizar a uno de los pocos gobiernos progresistas que hay en Europa".

Para ello, Rabat habría utilizado a miles de sus ciudadanos en una entrada masiva que desbordó Ceuta y que ha tenido unas consecuencias catastróficas para los propios migrantes en lo que, para el actor, es una guerra sin pistolas: "En vez de disparar con balas, disparan con seres humanos necesitados y desesperados".

Bardem, que ha luchado activamente por el pueblo saharaui, protagoniza ahora 'El ser querido' interpretando a un director que abandona a su hija y rueda una película sobre el Sáhara español. "Me pareció una historia maravillosa, porque es la historia de un abandono", explica.

Lo hará bajo la dirección de Rodrigo Sorogoyen y compartiendo actuación con Victoria Luengo, que pone alma a esa hija abandonada. 'El ser querido' se estrena este miércoles.

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