Penélope Cruz ya tiene favorito en el Mundial y no es ni Lamine Yamal ni Oyarzabal

La actriz, primera española en recibir un Oscar, ha animado a la Roja desde las gradas en varios partidos del Mundial 2026. Y ya ha elegido a su favorito de la Copa del Mundo.

Javier Bardem no se ha perdido ningún partido de la Selección Española en este Mundial, con polémicas mediante, y a su lado ha sido vista en más de una ocasión su mujer, la primera actriz española en ser nominada en los Premios Oscar y también la primera en recibirlo. Penélope Cruz celebró la victoria de España ante Austria, y también ante Bélgica, y es posible que también esté en la grada del MetLife Stadium de Nueva York este domingo, la sede que albergará la final de la Copa del Mundo entre España y Argentina.

Y de cara a ese gran momento, Penélope ya ha elegido a su favorito. Además de junto a Bardem y otros actores, como Brad Pitt, a la española se la ha visto acompañando a jugadores como Borja Iglesias —su 26 es el que llevaba Bardem en la camiseta que vistió después de la controversia por acudir a las gradas vestido de calle—, pero ni este, ni el máximo goleador de España en este campeonato, Mikel Oyarzabal, ni siquiera el jovencísimo Lamine Yamal le han robado el corazón como lo ha hecho otra persona, que en realidad no juega sobre el césped.

Se trata de Keyne Yamal, el hermano pequeño del delantero del FC Barcelona. En realidad es su medio hermano, ya que sólo comparten madre: Sheila Ebana se separó hace un tiempo de Mounir Nasraoui, con quien tuvo a Lamine hace poco más de 19 años. El joven culé cumplió los 19 en el transcurso del Mundial, un día antes de derrotar a Francia en la semifinal.

La actriz ha compartido en su perfil de Instagram una fotografía de ESPN en la que se la puede ver acariciando la cabeza del pequeño Yamal, que viste, como es obvio, la camiseta de su hermano, acompañado siempre de su madre. Fotografía que, por cierto, también ha compartido Sheila Ebana en sus redes sociales, junto a otras en las que se ve su periplo por Estados Unidos, y también la celebración del cumpleaños del jugador.

Tras su separación, ha rehecho su vida y con su actual pareja tuvo, en 2022, al pequeño Keyne Yamal. Fue el 6 de septiembre de aquel año cuando dieron la bienvenida al pequeño de la casa, que ahora, a poco de cumplir los cuatro años, se ha ganado el corazón de Penélope y el de media España. La celebración de Keyne durante el partido ante Austria dio la vuelta al país... y a gran parte del mundo. "Yo soy el rival y sólo por verle hacer eso más veces dejo que me metan ocho", bromeaba Iñaki Urrutia.

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