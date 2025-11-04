Un histórico dirigente de la F1 ve a Verstappen campeón: "La presión en McLaren..."

Bernie Ecclestone, quien fuera jefe de la Fórmula 1, cree que los problemas en McLaren van a provocar que Max Verstappen acabe alcanzando el liderato.

Max Verstappen sigue recortando a los McLaren y se ha metido de lleno en el mundial de la Fórmula 1 a falta de cuatro carreras. El exdirigente de la competición Bernie Ecclestone le ve como gran favorito a pesar de la ventaja de los dos McLaren, de Lando Norris y de Oscar Piastri.

En 'Sport.de' apuesta Ecclestone por el neerlandés: "Creo que Max ganará, lo volverá a hacer. Tiene algo especial, una calidad extraordinaria. La próxima carrera es en Brasil, donde el tiempo es variable, con lluvias incluidas. Verstappen lo hará bien allí".

"Verstappen es especial, el mejor piloto de carreras, no un político, sino un verdadero piloto de carreras", dice el inglés.

Cree que McLaren, con algunas de sus decisiones, está perjudicando a sus pilotos. Y eso que ve claramente un favoritismo hacia Norris: "McLaren favorece a Norris en la segunda mitad de la temporada. Han logrado ralentizar al australiano con mayor frecuencia utilizando diversos métodos".

"McLaren prefiere a Norris. Tiene más carisma y cualidades de marketing para ellos, mayor presencia ante las cámaras y exposición pública. Por eso, probablemente sea mejor para McLaren", sostiene Ecclestone.

Ve a Piastri fuera por estas decisiones: "Se nota que Piastri está molesto y cansado de las 'papaya rules', y las discusiones al respecto le sacan de quicio. La presión aumenta constantemente, y Piastri está frustrado porque ya no puede ganar carreras con tanta facilidad y porque Norris recibe un trato de favor dentro del equipo".