Punto y final a las especulaciones: Franco Colapinto renueva con Alpine para 2026

El joven piloto argentino continuará ligado a la escudería francesa a pesar de la complicada temporada que ha experimentado tanto a nivel personal como a nivel de equipo.

La renovación de Franco Colapinto con Alpinecoloca el punto y final a la incertidumbre alrededor del futuro de un piloto que consolida la confianza de su escudería.

El joven argentino de 22 años continuará en 2026 como compañero de Pierre Gasly, quien ya tenía contrato hasta 2028, después de que se publicase el anuncio durante el Gran Premio de Brasil.

La temporada ha sido complicada para la escudería francesa que terminará el campeonato de constructores en última posición. Y el desempeño del piloto argentino tampoco ha sido el mejor ya que no ha conseguido puntuar en ningún gran premio del Mundial.

Aún así, el joven completará la alineación de pilotos de la escudería de cara a un 2026 ilusionante y lleno de incógnitas por la nueva era de regulación.

De esta forma, el piloto se convierte en la gran apuesta de futuro de un equipo que necesita urgentemente un cambio de dinámica que les permita competir con seriedad en el 'Gran Circo'.