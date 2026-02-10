La propuesta de Fernando Alonso a Josep Pedrerol que ha desatado la risa del presentador de 'Jugones'

El piloto de Aston Martin le ha propuesto al periodista repetir el 'paseo' viral que le dio hace dos años y medio en el Jarama.

El 6 de septiembre de 2023, Josep Pedrerol se subió a un Aston Martin con el bicampeón de la Fórmula 1 y no lo pasó nada bien: "Ha sido brutal, brutal".

Nada más empezar, Josep ya le pedía que parara. Pero Alonso no aflojaba: "Va todo bien, hay mucho ruido pero pocas nueces... tranquilo".

Un coche de 640 CV de potencia. Y Pedrerol alucinaba. "¿Qué es el miedo, Fernando? ¿Tú nunca sientes miedo?", le preguntaba. Y Alonso seguía sin aflojar.

"Ha sido increíble, una experiencia brutal", decía Pedrerol una vez que el coche volvía al garaje.

Pues bien, durante la entrevista de 'Jugones' con Fernando Alonso con motivo de la presentación del AMR26, le hemos preguntado si volverá a subir a subir a Josep al coche.

"Eso estaría bien, hay que renovar esos vídeos a ver si ha perdido el miedo", ha señalado el bicampeón del mundo de Fórmula 1.

Entre risas, Pedrerol ni ha confirmado ni ha desmentido que vaya a aceptar la propuesta del piloto de Aston Martin: "Me lo pienso, ¿vale?".