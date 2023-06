La Fórmula 1 es un deporte de riesgo, adrenalina, tensión, habilidad y talento. Sin embargo, también es un deporte divertido y entretenido, tanto dentro como fuera de la pista. El último vídeo publicado por la cuenta oficial de la Fórmula 1 es buena prueba de ello.

Se trata de la segunda parte del 'Never Have I Ever' (Yo nunca), donde los pilotos tienen que contestar si han hecho, o no, las cosas que les preguntan los organizadores del juego.

En primer lugar, la pregunta fue bastante directa y no era otra que si alguna vez habían orinado dentro del monoplaza. A lo que, entre risas, los pilotos respondieron sinceramente.

Aunque parezca mentira, orinar en el coche puede ser más habitual de lo que parece. Sin embargo, únicamente Pérez y De Vries afirmaron haberlo hecho. Todos lo demás lo negaron aunque, eso sí, Fernando Alonso confiesa que lo ha intentado en más de una ocasión.

La siguiente pregunta, sobre si han llorado alguna vez viendo una película, tuvo más síes por respuesta. Pese a que Leclerc, Alonso, Ocon y Tsunoda aseguran que no, la gran mayoría afirman haberlo hecho alguna vez. Algunos, como Gasly, con películas como 'King Kong'.

Otra de las preguntas, esta vez con una respuesta prácticamente unánime, ha sido si alguna vez han gastado algún tipo de broma a algún compañero o ingeniero.

En este caso, destacan las respuestas de Norris, que asegura que las víctimas de sus bromas no se van a olvidar jamás, y Fernando Alonso, que confirma que su víctima reincidente es Pedro dela Rosa pero que la broma no se puede confesar a cámara.

