Nueva 'rajada' de Alonso con la nueva Fórmula 1: "No hay nada que hacer..."

El asturiano ya había reconocido en otras ocasiones su malestar con los nuevos monoplazas y en Mónaco ha vuelto a hacerlo cargando duramente junto a Lewis Hamilton por las medidas tomadas por la FIA.

La nueva normativa de la competición está planteando una Fórmula 1 algo diferente a lo que acostumbra en los últimos años. Los nuevos monoplazas, caracterizados por una mayor importancia de la gestión energética, no están dejando a muchos de los pilotos de la parrilla satisfechos, especialmente a los más veteranos.

Si bien Max Verstappen lleva meses siendo la figura más contraria con el nuevo reglamento, durante el Gran Premio de Mónaco, otros campeones mundiales como Fernando Alonso y Lewis Hamilton han vuelto a ser críticos con la medida en la agencia de noticias 'GMM'. "No hay nada que hacer. Es lo que tenemos hasta 2030", sentenciaba duramente el asturiano.

"Estamos hablando de cambiar el motor para el año que viene y de cambiar el reglamento para 2030. Eso demuestra que nadie está contento con los coches actuales. Que los pilotos críticos se expresen más abiertamente o no es decisión suya", añadía Fernando. Unas declaraciones con las que el piloto de Ferrari coincidía y brindaba su propio punto de vista.

"Probablemente sea una de las generaciones de coches que menos me gustan de las que he pilotado aquí (Mónaco). Recuerdo que cuando estuve aquí en 2007 y 2008, había mucho más agarre. Por aquel entonces era incluso más divertido", explicaba el británico para cerrar.

Todo antes de un gran premio en el que Hamilton se subió al podio ocupando el segundo escalafón. Alonso sumó su mejor resultado consiguiendo ser décimo aprovechando algunas sanciones. Una nueva proeza del asturiano con el peor monoplaza de la parrilla.

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