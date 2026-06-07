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La anotación en el cuaderno de Leire Díez en la que apunta inequívocamente que Pedro Sánchez es P. S.

Los detalles En una de las páginas de las agendas de la supuesta fontanera del PSOE, se puede leer que "una posible estrategia es ser el abogado del hermano de P. S."

Anotación en el cuaderno de Leire Díez
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¿Quién es P. S.? Esa es la pregunta. Esa es la cuestión que surge al ver las anotaciones de las agendas de Leire Díez. Al ver esas iniciales repetirse hasta en cuatro ocasiones en sus páginas. En una de las mismas, totalmente descontextualizada; en otras, con fecha de 2025. Sin embargo, y tal y como se cuenta en exclusiva en laSexta Xplica, hay una en la que la presunta fontanera del PSOE apunta inequívocamente que esas siglas pertenecen a Pedro Sánchez.

Es una anotación que hasta ahora no se había visto. Una en la que Díez dice que una "posible estrategia" es "ser el abogado del hermano de P. S."

Una de las cosas que Leire Díez pretendía es que el abogado Luis Sáenz de Tejada fuera el letrado de Pedro Sánchez. Intentó incluso personarse en la causa e hizo acciones contra la jueza instructora del caso de David Sánchez.

En este mensaje, por tanto, Leire Díez apunta a Pedro Sánchez como ese P. S. sobre el que hay varias anotaciones en sus agendas.

Fuentes de Moncloa han asegurado que Pedro Sánchez "no ha tenido jamás" una reunión o un encuentro con Díez: "En línea con lo apuntado por el jefe del Ejecutivo, el presidente nunca ha conocido, ni avalado ni ha sido informado de las andanzas de Díez, que nunca habría tolerado".

Es la misma frase que también ha pronunciado el presidente del Gobierno, desvinculándose de esa presunta trama que habría orquestado Leire Díez y sobre la que Santos Cerdán no le informó.

"Somos un Gobierno limpio. El PP uso resortes del Estado para intentar parar investigaciones en su contra. A mí la mal llamada 'Policía patriótica' me espió siendo líder de la oposición", expuso.

Y fue contundente en su mensaje: "Yo no hago lo que me hicieron a mí. Ni he conocido ni se me ha informado de las andanzas de Leire Díez".

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