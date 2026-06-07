'Advertencia' de Hamilton a Mercedes: "Confío en que podamos luchar en la próximas carreras..."

El piloto británico confía en que Ferrari pueda pelear por las primeras posiciones de ahora en adelante, tras un buen inicio de gran premio en Mónaco.

Ferrari parece haber dado un paso hacia delante en las últimas carreras. El equipo italiano consiguió un podio en el último Gran Premio de Canadá con la segunda posición de Lewis Hamilton, después de una batalla brutal contra Max Verstappen.

Una buena racha que Ferrari quiere continuar en el GP de Mónaco. Los de Maranello dominaron la jornada del viernes y a pesar de que no lograron la pole en clasificación empezarán en la segunda línea de parrilla.

Lewis Hamilton saldrá tercero y Charles Leclerc cuarto, en un gran premio en el que Ferrari quería más. Aunque una gran última vuelta de Antonelli y de Verstappen dejó a los de la escudería del 'Cavallino Rampante' por detrás, en una de las mejores clasificaciones del año.

Sin embargo, Hamilton se mostró optimista después de la Q3, con la confianza de que en las próximas carreras puedan luchar con Mercedes. "El equipo en la fábrica está haciendo un trabajo fantástico y confío en que en las próximas carreras podremos luchar con mayor consistencia por las primeras posiciones", concluyó el piloto británico, según recoge 'Formula Passion'.

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