Sánchez disfruta del Primavera Sound ajeno a las últimas informaciones sobre Leire Díez

El contexto El presidente estuvo esta sábado por la mañana recibiendo al papa León XVI en Madrid para después viajar hasta Barcelona a una cita que nunca se pierde. Mientras, la duda de quién es 'P.S.' en las agendas incautadas a la fontanera del PSOE.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras una jornada institucional con el papa León XIV, viajó a Barcelona para asistir al festival Primavera Sound junto a su esposa, Begoña Gómez, y el president de la Generalitat, Salvador Illa. A pesar de las recientes informaciones sobre las cloacas del PSOE, Sánchez mantiene su agenda y niega vínculos con dicha trama. En sus redes sociales, destacó que el festival es más que música, representando una España abierta y diversa. Según laSexta, Sánchez llegó al evento en un Falcon, escoltado por un dispositivo de seguridad, y ocupó un espacio VIP junto a figuras como Pep Guardiola y el ministro de Cultura, Ernest Urtasun.

Después de una intensa jornada institucional junto al papa León XIV, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha puesto rumbo a Barcelona para asistir este sábado al festival Primavera Sound. Un viaje de ocio al que ha acudido con su mujer, Begoña Gómez, y junto al president de la Generalitat, Salvador Illa, ajeno a las últimas informaciones sobre las cloacas del PSOE y las agendas de Leire Díez, donde se detalla en varias ocasiones encuentros y contactos con 'P.S.'.

Pero el socialista mantiene intacta su agenda institucional y personal y negando, en las pocas ocasiones en las que ha hablado sobre el tema, tener nada que ver con la trama de las cloacas en el seno de su partido.

"Es mucho más que música"

El presidente, además, no ha dudado en hacer una publicación en sus redes sociales sobre el festival de música, al que acude normalmente cada año, en la que ha asegurado que "Primavera Sound es mucho más que música. Es talento, creatividad y una forma de mostrar al mundo una Barcelona y una España abiertas, diversas y llenas de energía".

En las imágenes se le puede ver acompañada del president de la Generalitat, Salvador Illa. "El éxito internacional del festival habla de una sociedad plural que entiende la cultura como un espacio de encuentro, convivencia y libertad", ha agregado.

Por otro lado, según avanzaba laSexta Xplica este sábado, imágenes difundidas por 'OK Diario' muestran a Sánchez llegando junto a Gómez a la base aérea de Torrejón de Ardoz para embarcar en el Falcon con destino a la capital catalana. El programa apunta a las últimas informaciones del rotativo, donde se detalla que el presidente llegó al recinto del Primavera Sound escoltado por un dispositivo formado por siete coches, dos furgonetas, una patrulla de los Mossos d'Esquadra y un helicóptero.

El mismo medio asegura que Sánchez tenía reservado un espacio en la zona VIP del festival, donde también se encontraban Pep Guardiola y el ministro de Cultura, Ernest Urtasun. La jornada de este sábado del Primavera Sound cuenta con algunos de los nombres más destacados del cartel, entre ellos The Cure y Olivia Rodrigo.

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