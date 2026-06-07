Las 12 personas aisladas en el Gómez Ulla como contactos por hantavirus regresan a sus casas para completar la cuarentena

Los detalles El Ministerio de Sanidad ha informado de que todos ellos han estado asintomático y en buen estado, por lo que están de vuelta a sus domicilios después de un nuevo negativo en la última PCR.

Las 12 personas que estaban en cuarentena por ser contactos de casos de hantavirus en el barco MV Hondius han salido del hospital Gómez Ulla tras un nuevo negativo en la PCR. Sin síntomas y en buen estado, ahora continúan la cuarentena en sus casas. El Ministerio de Sanidad informa que los cinco catalanes del crucero seguirán 14 días más en confinamiento domiciliario, completando así los 42 días del protocolo. El caso confirmado sigue en la Unidad de Aislamiento con febrícula, pero estable. El primer pasajero que dio positivo el 11 de mayo ya está en casa tras recibir el alta.

Las 12 personas que permanecían en cuarentena como contactos de casos de hantavirus en el barco MV Hondius que permanecían en el Gómez Ulla ya han abandonado el hospital tras un nuevo negativo en la última PCR.

Asintomáticos en todo momento y en buen estado, están ya en sus casas o lo harán a lo largo del día para seguir con la cuarentena desde sus domicilios, tal y como informa el Ministerio de Sanidad.

En ese sentido, la Generalitat ha confirmado que los cinco catalanes que iban a bordo del crucero permanecerán 14 días adicionales en confinamiento domiciliario hasta completar los 42 días que marca el protocolo.

Por su parte, el caso confirmado que permanece ingresado en la Unidad de Aislamiento de Alto Nivel (UATAN) continúa bajo supervisión médica y presenta febrícula, sin que se haya producido un empeoramiento de su situación clínica.

El jueves 4 de junio, el primer pasajero en dar positivo por hantavirus el 11 de mayo también pudo regresar a su casa al obtener el alta hospitalaria, una vez pasó tres días asintomático y tener dos PCR negativas.

El caso en cuestión, un hombre de 70 años, ha permanecido más de tres semanas ingresado en la UATAN.

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