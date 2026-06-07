Los serios problemas de Leclerc con el Ferrari: "Me está cabreando muchísimo"

El piloto monegasco de Ferrari no ha tenido la sesión de clasificación soñada en el Gran Premio de Mónaco tras acabar contra el muro en la Q3.

Por primera en mucho tiempo, Charles Leclerc está sufriendo de lo lindo a los mandos del Ferrari por sacarle el máximo rendimiento. El ojito derecho de la marca italiana ha renovado esta semana con los de Maranello. Sin embargo, no ha podido celebrarlo como es debido en Mónaco.

En el que suele ser su circuito estrella, donde ha logrado tres 'poles', Charles Leclerc ha sido superado por su compañero de equipo, Lewis Hamilton, por primera vez en clasificación en un Gran Premio de Mónaco.

Ferrari era el favorito para copar las dos primeras plazas. A pesar de ello, una Q3 no idónea ha acabado por tirar por la borda todas las expectativas de los aficionados italianos. Mientras que Hamilton logró el 3º puesto, Leclerc solo pudo ser 4º después de solo hacer un intento.

En su última vuelta, cuando venía mejorando el tiempo, se fue al muro y rompió la suspensión delantera derecha. Al parecer, los frenos han sido el peor enemigo del monegasco: "El choque con el muro me ha roto la suspensión trasera. Tenía aire sucio en esa vuelta, además he ido un poco más rápido y no tenía mucha confianza con los frenos. Son pequeñas cosas".

"Ser 4º es decepcionante. Creo que hubiéramos estado ahí luchando por la 'pole'. En Mónaco empezar 4º es un reto mayúsculo, pero llevo dos fin de semanas que no me encuentro bien con el coche y sobre todo con los frenos", añadió.

"Acabo de tener 0, 0 sensaciones con estos frenos. Es increíble. El coche hace algo diferente cada vez que voy a los putos frenos. Me está cabreando muchísimo", concluyó el piloto de Ferrari, que tendrá que hacer lo imposible por intentar luchar por la victoria en casa.