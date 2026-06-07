Las lágrimas del alivio: Zverev rompe a llorar tras ganar su primer 'Grand Slam'

El germano ha conquistado su primer Roland Garros ante Flavio Cobolli. Es el primer 'Major' de su carrera, algo que llevaba buscando desde hace muchos años. Había perdido tres finales de 'Gran Slam'.

Alexander Zverev ha dejado una de las imágenes más emotivas de la temporada. El número tres del mundo ha roto a llorar completamente después de proclamarse campeón de Roland Garros por primera vez en su carrera.

Era el objetivo que buscaba, conseguir su primer 'Grand Slam'. Hasta ahora había llegado a tres finales y había perdido las tres. Tras vencer a Flavio Cobolli en cinco dramáticos sets, Zverev no ha podido contener una lágrimas que expresaban puro alivio.

'Sascha' ya lo dijo en su momento: "no quiero pasar a la historia como el mejor jugador sin 'Grand Slams'. En el recuerdo, una final de US Open frente a Thiem en la que tuvo varias opciones para ganar el partido, una final de Open de Australia en la que Sinner pudo con él y una final de Roland Garros hace dos años en la que Alcaraz se arrebató el título en el quinto set.

Zverev se ha quitado un peso tremendo de encima aunque tuvo que sufrir mucho. Ganó el primer set por 6-1 pero Cobolli reaccionó en el segundo (6-4). Zverev volvió a adelantarse (6-4) y se encontró en la cuarta manga con la posibilidad de cerrar la final en el 'tiebreak'.

Cobolli fue muy clínico para apuntarse el desempate frente a un 'Sascha' que generaba muchas dudas cojeando y sufriendo calambres. Aún así, el germano sacó fuerzas de donde pudo para pasar por encima de su rival en el set decisivo.

Flavio se vino abajo y Zverev se creció para proclamarse campeón de su primer Grand Slam a sus 29 años. Sin duda, un alivio mayúsculo para un tenista que había rozado ganar un 'Major' hasta en tres ocasiones.