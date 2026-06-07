Eriksen vuelve a caer desplomado en un partido con Dinamarca

El centrocampista danés ha vuelto a desvanecerse en un partido con su selección frente a Ucranina. Por fortuna, pudo levantarse instantes después.

Christian Eriksen ha vuelto a ser víctima de un desplome en pleno partido con su selección, Dinamarca. El centrocampista, ex de equipos como Manchester United, Tottenham o Inter y actualmente en el Wolfsburgo, ha encendido las alarmas después de desvanecerse en pleno partido.

Los cuerpos médicos del estadio y de la selección danesa han actuado rápido para socorrer al futbolista. Eriksen ha dejado una imagen preocupante llevándose la mano al pecho justo antes de caer. La Federación Danesa ha lanzado un comunicado en el que ha actualizado su estado.

"Christian Eriksen está consciente y se encuentra bien, dadas las circunstancias. El partido ha sido cancelado", ha confirmado la institución justo después del incidente. Más tarde ha ampliado la información.

"Christian se encuentra bien y ha salido del campo por su propio pie. Por lo que veo, el marcapasos ha respondido como debía. Estuvo inconsciente durante unos instantes, pero recuperó el conocimiento muy rápidamente y enseguida pudimos comunicarnos con él", concluye el escrito.

No hay que olvidar que Eriksen ya sufrió un episodio parecido que terminó resultando en un paro cardíaco en la Eurocopa de 2021.

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