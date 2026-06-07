Macroencuesta El Chiringuito: Florentino Pérez ganaría las elecciones con un 64% de los votos

Tras recoger el testimonio de 6.800 votantes blancos, el programa de Josep Pedrerol avanza que el ganador de las elecciones a la presidencia del Real Madrid sería Florentino con un 69% de los votos. Riquelme reuniría el 31% restante.

Florentino Pérez será el nuevo presidente del Real Madrid con casi total seguridad. La 'Macroencuesta del Chiringuito' desvelada nada más certificarse el cierre de urnas dicta que Florentino revalidará el cargo después de haber obtenido alrededor de un 64,1% (4387) de los votos.

Riquelme, su único y gran rival, solo ha podido recaudar el 35,9% (2.454) restante de votos en una jornada electoral muy intensa y, sobre todo, histórica. Hacía 20 años que los seguidores madridistas no acudían a la urnas para elegir a próximo presidente del Real Madrid.

Salvo sorpresa mayúscula, ese presidente será Florentino Pérez. El máximo dirigente blanco afrontará una nueva etapa al frente del Real Madrid después de haber confirmado a José Mourinho como entrenador y a Denzel Dumfries e Ibrahima Konaté como los primeros fichajes de cara a la próxima temporada.

Además, Florentino dio un golpe firme en la carrera por la presidencia al anuncia que este próximo martes hará la mayor oferta que haya hecho el Real Madrid por un jugador en toda su historia.

La mayor encuesta de medios

A falta de confirmación oficial por parte del club, los casi 7.000 encuestados por parte del Chiringuito a pie de urna presagian con muchísima seguridad que Florentino Pérez será presidente del Real Madrid durante los próximos cuatro años.