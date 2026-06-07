Florentino Pérez y Enrique Riquelme votan en las primeras elecciones en el Real Madrid en 20 años: "Esto es un referéndum"

¿Por qué es importante? El club blanco vive su primera jornada electoral desde que Ramón Calderón ganase los comicios de 2006. Desde entonces, al no haber más de un candidato, Florentino Pérez ha mantenido un cargo al que volvió en 2009.

Después de 20 años sin elecciones en el Real Madrid, los socios vuelven a las urnas. Florentino Pérez, presidente desde 2009, busca renovar su mandato frente al empresario Enrique Riquelme, quien promete cambios radicales y transparencia. Riquelme, socio 41.736, ha votado en la mesa 33, comprometiéndose a fichar a estrellas como Rodri y Haaland, y a incluir a figuras como Raúl y Casillas en su equipo. Florentino, socio número 1.484, promete la contratación de Mourinho y fichajes como Konaté y Dumfries. El censo electoral, con 70.000 afiliados, tiene hasta las 20:00 para votar.

Hacía 20 años que no había elecciones en el Real Madrid. Dos décadas en la que los socios y las socias de la entidad madridista no acudían a las urnas. Desde ese 2006, desde que Ramón Calderón ganase unos comicios a los que se presentaron otros candidatos como Juan Palacios, Juan Miguel Villar Mir y Arturo Baldasano. Ahora, tras retomar el poder Florentino Pérez en 2009, Enrique Riquelme quiere disputar el trono al presidente de las cinco últimas Champions League.

Así pues, toca votar. Toca depositar las respectivas papeletas en unas urnas que han abierto a primera hora de la mañana y que ven cómo los afiliados están acudiendo en masa. De los candidatos, el primero en ejercer su derecho a voto ha sido Florentino Pérez, que llegó al filo de las 10:00.

Pérez, socio número 1.484 del club, ejerció el sufragio en la mesa 2 de las 60 que hay instaladas en el pabellón de baloncesto de Valdebebas. Al llegar y tras depositar su papeleta, saludó y se hizo fotos con las muchas personas que estaban allí presentes en un baño de masas camino a un nuevo mandato. Camino a, si así lo deciden los socios, prolongar su presidencia cuatro años más.

Para continuar al frente de un club al que llegó en el año 2000 cuando ganó las elecciones a Lorenzo Sanz, adversario al que también derrotó en 2004. Tras dejar el cargo en 2006, regresó en 2009 para no haber tenido ni campañas ni elecciones al no haber nadie capaz o dispuesto a disputarle el trono.

En este 2026, tras la convocatoria electoral, el empresario Enrique Riquelme ha decidido dar el paso. El socio 41.736 del Real Madrid ha votado a eso de las 10:30 en la mesa 33 y ha reafirmado que de ser él presidente "todas las promesas se cumplirán".

"Estas no son unas elecciones normales después de 20 años. Esto es un referéndum. Si no llegamos a parar esto serían las últimas votaciones de la historia del Real Madrid antes de la venta", ha afirmado.

Porque dice que están "preocupados" por la "situación económica del Real Madrid". "Falta transparencia y democracia", insiste.

Su campaña ha estado marcada por los nombres de Rodri y de Haaland, jugadores del Manchester City que ha prometido fichar en caso de ser elegido y que, en caso de no poder cumplir con su palabra, pagará las cuotas del presente año a todos los socios del Real Madrid.

Además, en su candidatura hay nombres como los de Raúl González Blanco, Iker Casillas, Fernando Hierro y Vicente del Bosque, con la promesa de negociar con Jurgen Klopp para que el alemán sea el que ocupe el banquillo del Real Madrid.

En el caso de Florentino Pérez, su promesa es la de pagar la mayor cantidad que jamás haya pagado el Real Madrid por un futbolista. Se ha hablado de muchos, desde Vitinha a Olise, en una cifra que podría rondar los 150 millones de euros.

Por su parte, Florentino Pérez sí tiene la confirmación de Jose Mourinho como entrenador previo pago de 15 millones de euros y también los fichajes ya cerrados de Konaté y de Dumfries.

El censo electoral, compuesto por alrededor de 70.000 afiliados, tiene hasta las 20:00 para ejercer su derecho a voto.

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