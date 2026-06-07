Fernando Alonso devuelve la esperanza: "El nuevo paquete cambiará dramáticamente la situación"

El piloro asturiano de Aston Martin ha vuelto a brillar en Mónaco remontando desde el 21º puesto hasta el 11º, con posibilidades todavía de sumar puntos.

Fernando Alonso ha vuelto a hacer una proeza. Tras salir penúltimo en Mónaco, en el circuito donde más complicado es adelantar, ha remontado hasta el 11º puesto al término de las 78 vueltas. Con un monoplaza a años luz, ya no solo de los primeros puestos, sino de los puntos, acabar 11º es algo inimaginable.

Y lo cierto que la realidad es aún mejor. El asturiano logra su primer punto tras la sanción de Sergio Pérez. A pesar de ello, lo más positivo son las buenas sensaciones de Alonso de cara a las próximas carreras: "El feeling que tenemos es que el nuevo paquete cambiará dramáticamente la situación que enfrentamos".

"Tenemos que esperar cuatro o cinco carreras. Tengo toda la fe en el equipo porque nuestra impresión es que el coche va a cambiar dramáticamente. Cuando viene Newey es muy meticuloso. Tenemos al mejor con nosotros", señaló Alonso al término del GP.

"La pena es que estamos en una situación anónima, últimos de la parrilla y no saldremos en ningún sitio. Estamos tan atrás que no pones un paquete y pasas de último a estar en los puntos. Pero si podemos estar entre el 12º y el 15º, apareces en esas zonas... y hay puntos más asequibles", agregó.

Como vienen comentando desde principio de año, hasta después de verano no llegará el gran salto, aunque las sensaciones que da Fernando Alonso son bastantes positivas y de esperanza. Veremos si Aston Martin es capaz de dar con la tecla estos meses.