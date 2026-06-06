Duro mensaje de Alonso sobre el Aston Martin: "La verdad que resulta molesto..."

El asturiano, que saldrá penúltimo en la carrera de este domingo, no ha dudado en volver a recordar lo frustrante que es para él tener que pilotar el coche más lento de la parrilla.

Fernando Alonso vive en una pesadilla constante. Por mucho que el bicampeón intente ser positivo al comienzo de cada gran premio, es el propio Aston Martin quien termina quitándole la ilusión.

Sus declaraciones tras terminar 21º en la clasificación del Gran Premio de Mónaco reflejan el cansancio y el desgaste que sufre Alonso día a día tras una sesión catastrófica. Solo Lance Stroll, su compañero de equipo, quedó pero que él.

El asturiano ha dejado un mensaje duro a modo de 'recado' hacia el rendimiento del coche: "Así que sí, intentamos ser más rápidos o tenemos un poco de esperanza aquí en Mónaco porque es un circuito diferente, pero ayer, ya en la FP1, vimos que aquí también somos lentos. Es lo mismo, es bastante repetitivo, la verdad es que es molesto".

"Cada fin de semana decimos que después del verano no tenemos actualizaciones para el coche y estamos al final de la parrilla. Intentamos ser lo más rápidos posible cada fin de semana. Intento hacer algunas buenas vueltas, y creo que hoy he hecho una buena vuelta aquí en Mónaco con el coche que tenía. Solo hay un coche igual y tratamos de presionarnos mutuamente, pero no hay otra competencia aparte de eso", asegura Fernando en declaraciones que recoge 'Motorsport'.