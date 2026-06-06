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Muchas risas

El genial 'vacile' de Verstappen y Hamilton a Antonelli: "Cuando se apague el semáforo..."

El neerlandés y el británico tuvieron un momento muy gracioso con el italiano cuando este les pidió consejos sobre cómo tomar la salida del Gran Premio de Mónaco.

Max Verstappen, Lewis Hamilton y Kimi AntonelliMax Verstappen, Lewis Hamilton y Kimi AntonelliRedes

Kimi Antonelli ha vuelto a ser el piloto más rápido de una parilla en una clasificación. De hecho, lo ha sido en una de las más importantes de la temporada. La 'qualy' en Mónaco es media carrera y el italiano, que se entiende a las mil maravillas con su Mercedes, es el gran favorito para ganar este domingo.

Aún así, no lo tendrá fácil porque unos metros más atrás y en la misma línea que él saldrá Max Verstappen. El neerlandés tiene también una buena oportunidad de firmar la primera victoria de la temporada. De ponerse líder en la salida, sería un rival muy complicado al que batir.

Hamilton saldrá tercero muy cerca de Max y de Kimi con opciones serias también debido al gran rendimiento del Ferrari. Verstappen y el propio Hamilton son dos pilotos con mucha experiencia. Son once campeonatos del mundo entre los dos por lo que pedirles consejos sobre Fórmula 1 debería ser una gran opción.

Eso ha hecho el joven Antonelli que les ha preguntado a los dos mitos por algún tipo de ayuda para encara bien la salida: "¿Algún consejo, chicos?"

"Cuando se apague el semáforo, esperas un segundo", le ha contestado Verstappen mientras la sala de prensa se llenaba de carcajadas. Hamilton ha añadido, también vacilando a Kimi: "Cuando se apague el semáforo, esperas dos segundos".

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