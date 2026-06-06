Fernando Alonso sigue creyendo en Aston Martin: "Después del verano..."

El piloto asturiano de Aston Martin y bicampeón del mundo se ha mostrado crítico de nuevo con la normativa de la Fórmula 1 y espera un gran salto de Aston Martin a partir del verano.

Aston Martin vuelve a navegar por el desierto un fin de semana más. En un circuito en que el motor es lo menos importante como es Mónaco, se esperaba que Aston Martin fuera capaz de batallar por entrar, como mínimo, en la Q2. Sin embargo, la realidad es que se han quedado bastante lejos de eso.

Fernando Alonso saldrá en Mónaco en el 21º puesto, solo por delante de Lance Stroll. No han tenido ritmo ni para tan siquiera superar a los Cadillacs. Las mejoras siguen sin llegar en la escudería de Silverstone, y parece que así seguirá siendo hasta, por lo menos, después del verano.

"Estamos tratando de reagruparnos lo más que podemos para traer un paquete después del verano. Después del verano esperamos hablar un idioma diferente. Tenemos que encontrar dos o tres segundos en el motor, caja de cambios, interacción de la recuperación en curvas y uso de energía en las rectas, paquetes aero, filosofía del coche... hay décimas por todas partes", señaló Alonso.

Además, el asturiano volvió a señalar con el dedo a la nueva normativa de la Fórmula 1, la cual es posible que sufra cambio de cara a la próxima temporada: "Si ya estamos hablando de cambiar los motores para 2027 creo que deja claro que la normativa no es buena. Muchos lo piensan pero no todos lo hacen público".

"Solo tenemos que hacer que nuestro coche sea el más rápido hasta 2030": agregó el asturiano, en una frase que deja la duda sobre su futuro en la categoría, aunque parece que Alonso tiene ganas de seguir intentándolo.