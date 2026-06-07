Ahora

Antes de visitar la Almudena

León XIV se reunirá este lunes con las víctimas de los abusos de la Iglesia

Los detalles Aunque oficialmente el Vaticano no ha dado detalles de cuándo ni cómo será el encuentro, laSexta ha podido saber que se producirá este lunes por la tarde.

El papa León XIV en una imagen de archivoEl papa León XIV en una imagen de archivoAgencia EFE
Escucha esta noticia
0:00/0:00

La reunión del papa León XIV con las algunas de las víctimas de abusos sexuales por parte de la Iglesiatendrá lugar este lunes antes de que acuda a la Catedral de Santa María de la Almudena, una visita que tiene prevista esa misma tarde a las 18:00.

El Vaticano informó este viernes del encuentro, organizado por la Iglesia española, sin aportar más detalles al respecto. Según habían explicado, solo se informará del mismo "tras el encuentro del pontífice estadounidense con las víctimas", siempre en base al "respeto a su voluntad y privacidad".

Ahora bien, según ha podido saber laSexta, sí hay un horario ya fijado para tal encuentro. Será este próximo lunes después de la comida que tiene programada con los obispos en la Nunciatura Apostólica y antes de que acuda a la Catedral de Santa María de la Almudena para realizar una bendición a la virgen, estando la comida programada para las 12:50 y la visita para las 18:00. Es decir, entre esas horas se encontrará con las víctimas de abusos de la Iglesia.

No obstante, este encuentro ha generado polémicas ya que varias asociaciones de víctimas de abusos en Españahan denunciado su exclusión en la visita del papa y han recordado que llevan años colaborando con las investigaciones, con el Defensor del Pueblo y con la elaboración de protocolos y propuestas de reparación.

Por el momento, el papa no ha hecho referencia a los abusos en sus discursos oficiales, pero sí reconoció a los periodistas que le acompañaron en el avión a nuestro país que "es una llaga todavía abierta".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Visita del papa León XIV, en directo | Miles de fieles esperan ya al papa en Cibeles en el segundo día de la visita de León XIV a España
  2. Asociaciones de víctimas de abusos de la Iglesia denuncian haber sido excluidas de la reunión con León XIV
  3. La anotación en el cuaderno de Leire Díez en la que apunta inequívocamente que Pedro Sánchez es P. S.
  4. "Aquí estaremos hasta que nos tomen en serio": los profesores de Valencia siguen en lucha y la huelga podría alargarse hasta septiembre
  5. Trump califica a los líderes de Irán de "fuertes y orgullosos" y reduce las posibilidades de cerrar un acuerdo próximamente: "Lleva tiempo"
  6. Bodas, comuniones y graduaciones: la 'cuesta de primavera' dispara el gasto de las familias