León XIV se reunirá este lunes con las víctimas de los abusos de la Iglesia

Los detalles Aunque oficialmente el Vaticano no ha dado detalles de cuándo ni cómo será el encuentro, laSexta ha podido saber que se producirá este lunes por la tarde.

El papa León XIV se reunirá este lunes con algunas víctimas de abusos sexuales por parte de la Iglesia antes de visitar la Catedral de Santa María de la Almudena. El encuentro, organizado por la Iglesia española, se realizará tras la comida con los obispos en la Nunciatura Apostólica y antes de la visita a la catedral a las 18:00. Aunque el Vaticano no dio detalles, laSexta confirmó el horario. Sin embargo, el encuentro ha generado polémica, ya que varias asociaciones de víctimas en España han denunciado su exclusión. El papa aún no ha abordado el tema públicamente, aunque lo reconoció como "una llaga todavía abierta".

La reunión del papa León XIV con las algunas de las víctimas de abusos sexuales por parte de la Iglesiatendrá lugar este lunes antes de que acuda a la Catedral de Santa María de la Almudena, una visita que tiene prevista esa misma tarde a las 18:00.

El Vaticano informó este viernes del encuentro, organizado por la Iglesia española, sin aportar más detalles al respecto. Según habían explicado, solo se informará del mismo "tras el encuentro del pontífice estadounidense con las víctimas", siempre en base al "respeto a su voluntad y privacidad".

Ahora bien, según ha podido saber laSexta, sí hay un horario ya fijado para tal encuentro. Será este próximo lunes después de la comida que tiene programada con los obispos en la Nunciatura Apostólica y antes de que acuda a la Catedral de Santa María de la Almudena para realizar una bendición a la virgen, estando la comida programada para las 12:50 y la visita para las 18:00. Es decir, entre esas horas se encontrará con las víctimas de abusos de la Iglesia.

No obstante, este encuentro ha generado polémicas ya que varias asociaciones de víctimas de abusos en Españahan denunciado su exclusión en la visita del papa y han recordado que llevan años colaborando con las investigaciones, con el Defensor del Pueblo y con la elaboración de protocolos y propuestas de reparación.

Por el momento, el papa no ha hecho referencia a los abusos en sus discursos oficiales, pero sí reconoció a los periodistas que le acompañaron en el avión a nuestro país que "es una llaga todavía abierta".

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