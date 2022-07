La parada en boxes de Sainz con el 'safety car' ha sido desastrosa. Primero, por lo larga que ha sido. Y luego, por haber cometido un 'unsafe release'. Esto último ha implicado que Dirección de Carrera sancionara al español.

Había mucho tráfico en el pit lane, todos los pilotos aprovechaban a cambiar neumáticos con el safety car provocado por Leclerc. Sainz, agobiado ya por lo lenta que ha sido su parada, ha salido con el semáforo en rojo y casi provoca una colisión con Albon. El de Williams ha tenido que frenar en seco para no llevarse al Ferrari.

Una vez en carrera, los comisarios han avisado de la sanción de cinco segundos para Sainz. En ese momento, el ingeniero del madrileño, Riccardo Adami, tenía que informar a Carlos, aunque ha tenido un pequeño lapsus y ha sido el piloto quien le ha corregido.

"Tienes un 'Stop & Go' de cinco segundos que cumplir en la próxima parada", avisaba Adami a Sainz por radio. Sin embargo, Carlos sabía que eso no podía ser y le ha corregido: "¡No es un Stop & Go! Son sólo cinco segundos de penalización". Y es que, un 'Stop & Go' de cinco segundos no existen. El mínimo son diez segundos. Un error que Sainz se ha tomado con humor.

¿Qué es un 'Stop and Go'?

Cuando penalizan a un piloto con un 'Stop & Go', este tiene que entrar en boxes y hacer una parada obligatoria de 10 segundos. Un tiempo en el que el equipo no puede tocar el coche ni hacer ningún cambio al monoplaza. Una vez transcurridos esos diez segundos, el piloto puede volver a la carrera.