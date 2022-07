Carlos Sainz estaba en posición de podio en Francia. El español era el segundo más rápido en pista con un neumático medio de más de 20 vueltas. Solo quedaban diez vueltas para el final. En ese momento, Ferrari decidió meter a Sainz a boxes para cambiar a otro medio nuevo, lo que supuso que cayera de la tercera posición a la novena.

El accidente de Leclerc provocó un safety car muy temprano para la estrategia de Carlos. El español se vio obligado a cambiar de gomas antes de lo esperado. Con todo ello, se acercaba el final de carrera y el español seguía teniendo un ritmo muy alto. Esto implicó que en Ferrari empezasen a preguntarse cuál era la mejor estrategia.

Habían pasado del plan 'A' al 'B'. A falta de 12 vueltas quisieron volver al 'A', lo que entendemos como una parada. Sainz avisó entonces de que tendría que bajar el ritmo, pero el español seguía siendo muy rápido. Luego quisieron ir al plan 'D', lo que se sobreentendió como alargar el medio para poner el blando en el tramo final de la carrera. Sin embargo, nada estaba claro, las radios seguían y no había un plan a seguir.

En pleno ataque a Pérez, cuando luchaba por la tercera posición, suena la radio: "box, box". Sainz no podía creérselo, le estaban llamando al pit lane en plena batalla: "¡Ahora no! ¡Ahora no!". "¡Vamos chicos! No podéis llamarme en ese momento", estallaba tras adelantar a Pérez en la recta de meta.

Era la vuelta 42 de 53 y Sainz acababa de ponerse en posición de podio. Sin embargo, la orden para entrar al box seguía sobre la mesa y el español cumplió lo que se le pedía, aunque en cuanto salió ya mostró su descontento con esa acción. "No entiendo porque hemos entrado. Deberíamos haber tirado", replicaba Sainz por radio.

Y la rabia no quedaba ahí, cada vez que lo pensaba, Sainz se revolvía en su monoplaza. 'Aggg. ¡No entiendo nada!", exclamaba por radio cuando veía que quedaban cinco vueltas y estaba quinto con Russell delante a más de 20 segundos de distancia.

Mercedes también lo vio

Sainz terminó quinto tras una decisión de Ferrari cuestionada hasta por Mercedes. Y es que, cuando la escudería alemana vio que adelantaba a Pérez, dio por hecho que el español iba a tirar hasta el final y avisaron a Russell de ello, porque entrar "arruinaría su carrera". Lo vio Mercedes pero no Ferrari.

¿Lo peor que podría haber pasado? Que los neumáticos cayeran y perdiese posición, pero el resultado habría sido el mismo, una quinta posición. Tenían más para ganar que perder, pero pecaron de conservadores.

Sainz, tras la carrera, más calmado, quiso quitarle hierro al asunto. "Valía la pena tener ese neumático medio, pero quizá yo en el coche tenía una impresión diferente, el equipo tiene más datos que yo, seguro que desde el muro han tomado la mejor decisión que creían", ha explicado Sainz para 'Danz' tras la carrera.