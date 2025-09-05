Red Bull ya ve a Hadjar preparado para luchar contra Max Verstappen: "Tiene la fuerza mental..."

Helmut Marko, asesor de la escudería Red Bull, cree que para la temporada que viene Isack Hadjar es el candidato ideal a su segundo asiento.

Primero Liam Lawson... después Yuki Tsunoda. Ninguno de los dos pilotos ha estado a la altura de Max Verstappen. Y en Red Bull ya buscan nuevo ocupante de ese segundo asiento. Y parece que el elegido puede ser Isack Hadjar, de Racing Bulls, que logró su primer podio en el Gran Premio de Países Bajos.

Helmut Marko, asesor de la escudería de las bebidas energéticas, ha destacado la mentalidad de Hadjar cuando le han preguntado si piensan en él como futuro equipo Red Bull.

"Sin duda. Tiene la fuerza mental para plantarla cara a Verstappen", ha dicho Marko en el Gran Premio de Italia, en Monza, de este fin de semana. Y la mentalidad es clave para poder estar a la altura de un cuatro veces campeón de la Fórmula 1.

Eso sí, lanza un mensaje esperanzador para Tsunoda, que todavía tiene opciones de mantener su asiento. Aunque mucho tendrá que mejorar con respecto a las últimas carreras: "Fundamentalmente, queremos mantener nuestra plantilla de pilotos para 2026".

Sólo prescindirán de Yuki en caso de que surja "un gran talento". Y ese podría ser Hadjar. En su año de debut en el Gran Circo está sorprendiendo con buenos resultados... siempre por encima de sus compañeros de equipo.

"Si surge un gran talento, no haremos la vista gorda, por supuesto, pero ése no es el caso por el momento", dice para finalizar un Marko que se está acostumbrando a 'triturar' compañeros de Verstappen: de Sergio Pérez... a Tsunoda.