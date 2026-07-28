"Es un gran paso adelante": el jefazo de Fernando Alonso, eufórico con las mejoras de Aston Martin

Lawrence Stroll se ha mostrado satisfecho con el trabajo realizado en la fábrica, por el cual han podido competir contra equipos de media tabla en Hungría, demostrando la notable mejoría del coche.

En Aston Martin están viviendo una segunda juventud. La escudería británica ha experimentado un fin de semana de ensueño gracias a las ansiadas mejoras que han aportado un notable rendimiento para Fernando Alonso y compañía en Hungría. Tal ha sido el cambio para los de Silverstone, que hasta su dueño no ha podido ocultar su ilusión.

Lawrence Stroll, jefe de Aston Martin, es una figura que pocas veces aporta declaraciones sobre el estado de su equipo. Sin embargo, este año ha mostrado su opinión acerca del rendimiento de la escudería y, en un plazo de seis meses, su estado de ánimo ha cambiado de forma radical.

En el pasado mes de febrero, Stroll no pudo ocultar su enfado al ver cómo el AMR26 era incapaz de rendir en los test de pretemporada tras meses de trabajo y mucha inversión de capital para fichar a Adrian Newey y darle un coche ganador a Alonso.

Pese a ello, seis meses después Lawrence ha cambiado su estado. "Por primera vez este año, estuvimos compitiendo con los de la zona media, así que es positivo. Tenemos que seguir esforzándonos. Hemos dado un gran paso adelante este fin de semana, así que tenemos que seguir así", declaró el magnate canadiense, mostrándose ilusionado ante la mejoría de Aston Martin.

Por último, Stroll ha asegurado que esta demostración de poderío es solo el primer paso hacia lo que será 2027 para los británicos con el nuevo motor Honda y el nuevo monoplaza que está preparando Newey.

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