Un testigo del caso de las cloacas del PSOE asegura que Leire Díez dijo que hablaba "en nombre del 'one", al que identificó como "Pedro"

¿Por qué es importante? Daniel Mateo, la persona que organizó la reunión entre Leire Díez y el comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba, ha declarado en la Audiencia Nacional que Koldo García le trasladó que la fontanera del PSOE se refirió a "Pedro" como "el 'one".

Daniel Mateo, colaborador de la Guardia Civil, declaró en la Audiencia Nacional sobre una reunión organizada entre Leire Díez, vinculada al PSOE, y el comandante Rubén Villalba. Según Mateo, Díez hablaba en nombre de "Pedro", refiriéndose a alguien importante. Durante la reunión, Díez contactó con "Mercedes", presumiblemente Mercedes González, directora de la Guardia Civil. Mateo afirmó que Díez le pareció creíble y poderosa dentro del PSOE. Además, mencionó que la reunión se realizó en un restaurante en Leganés, donde se tomaron precauciones de seguridad, pero no se grabó audio. Díez también expresó descontento en Moncloa con el DAO de la Guardia Civil, Manuel Llamas.

Según Koldo García, Leire Díez hablaba "hablaba en nombre del 'one" y ese 'one' era un tal "Pedro". Es lo que ha declarado Daniel Mateo, la persona que organizó la reunión entre la fontanera del PSOE y el comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba, en la Audiencia Nacional este miércoles, según confirman a laSexta fuentes presentes en la declaración.

En un momento de la declaración, ha señalado que él, que es colaborador de la Guardia Civil, bromeó preguntándole a Leire Díez si el "one" era el futbolista Cristiano Ronaldo. "No, alguien más importante", contestó la fontanera del PSOE. "¿Florentino?", repreguntó Mateo, a lo que Leire Díez contestó, según el colaborador: "No, Pedro".

Mateo ha declarado que, tras la reunión, Leire Díez llamó delante de él a una tal "Mercedes" y que él entendió que se trataba de Mercedes González, directora de la Guardia Civil. También ha añadido que Leire Díez le mereció "credibilidad" y que "le dio miedo", aunque no ha explicado por qué y no le han preguntado.

Según el colaborador de la Guardia Civil, Mateo preguntó a Koldo García —a quien conocía de la lucha antiterrorista— por ella y le dijo que Leire "tenía poder en el PSOE, que tenía acceso a Sánchez y que le cogían los teléfonos los ministros".

Mateo ha explicado que organizó el encuentro con Villalba a petición de Francisco Ortega, al que Leire Díez conocía de Correos. Pusieron cámaras, micrófonos y montaron un dispositivo con seis hombres y una mujer, aunque ha asegurado que no pudieron grabar el audio porque el restaurante de un polígono de Leganés donde se produjo el encuentro era muy grande.

Según su relato, Leire Díez quiso que el encuentro se celebrara en el despacho de Jacobo Teijelo, pero ellos decidieron que se hacía en ese restaurante y les avisaron del lugar 45 minutos antes del encuentro. Allí, Mateo ha dicho que quitaron los teléfonos móviles a los asistentes y les hicieron un cacheo.

En el encuentro, Leire Díez pidió ayuda para el comandante Rubén Villalba. En una segunda reunión, Villalba pidió que le destinaran a Roma para testar hasta dónde podía llegar la trama, pero no hubo movimientos en esa dirección.

Leire también les trasladó que en Moncloa estaban enfadados con el DAO de la Guardia Civil, Manuel Llamas, y ella iba presumiendo que podía cambiarlo y que iba a hablar con Mercedes González para conseguirlo.

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