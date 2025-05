Norris se revela contra Verstappen: ¡Ojo a la peineta que no se vio en plena lucha!

McLaren dio un un golpe en la mesa en Miami. El doblete del equipo papaya certifica como escudería dominadora en la Fórmula 1. Bien es cierto que tanto Oscar Piastri, el vencedor de la carrera, como Lando Norris tuvieron momento de alta tensión con Max Verstappen.

En el caso del piloto británico la tensión con el piloto de Red Bull sigue 'in crescendo' y durante la pelea por la segunda posición se pudo evidenciar esa tensión en Norris. Tras una lucha en paralelo saldada con el adelantamiento del vigente campeón del mundo, se produjo un detalle no captado en directo.

El piloto de la fábrica de Woking sacó el dedo corazón al aire, viéndose una clara peinetadedicada al neerlandés por esa maniobra donde estuvieron a punto de colisionar. Pese a ese momento de frustración, la superioridad del McLaren se impuso y adelantó poco después a un Red Bull que se quedó sin podio.

Ya en el desfile del podio, Norris fue preguntado por su maniobra con Verstappen y sobre las críticas recibidas hacia su persona. Y no se cortó: "Que puedo decir, si no voy al límite la gente se va a quejar. Si lo hago, se van a quejar igual".

"Con Max, es así, no puedes ganar, o te chocas o no pasas, pero puede pasar finalmente. No obtuvimos el premio que quería hoy, pero me conformo con el segundo puesto", concluyo Lando Norris en declaraciones realizadas en 'F1 TV'.