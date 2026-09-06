La polémica imagen de Camps y Barberá junto a Alonso y Massa en un Ferrari en Cheste en plena crisis: "Fue anecdótico"

En la secuencia en cuestión, en un año en el que la F1 afrontaba su segunda vez en Valencia, la alcaldesa era la copiloto en un coche en el que iban además los dos pilotos de la 'Scuderia'. "Hubo críticas de una oposición incapaz de dar una alternativa", dice Camps.

Corría el año 2007. Fue entonces cuando, hace 19 años, Rita Barberá logró un "resultado excepcional en Valencia". En unas elecciones en las que ganó, como dijo en su momento, "en todos los barrios". La imagen que más destacó, sin embargo, no fue la de esa celebración. Fue la de ver a Francisco Camps y a la por aquel entonces alcaldesa montados en un Ferrari por Cheste en plena crisis económica en el año 2009.

"Fue una anécdota tan menor que no... como otras tantas imágenes", explica Francisco Camps en Salvados.

Explica quien conducía el Ferrari en el que iba Rita Barbera. En el que, además, también estaban Fernando Alonso y Felipe Massa, en aquel 2009 en el que ambos eran pilotos de la 'Scuderia'. Al mando, Luca Cordero di Montezemolo.

"Había críticas de la oposición, que era incapaz de dar una alternativa", prosigue Camps.

Fue en 2008 cuando la Fórmula 1 llegó a la ciudad de Valencia, para albergar una F1 en una pista urbana en un Gran Premio de Europa que se celebró allí hasta 2012. El lugar de la carrera, ahora, está completamente abandonado.

En aquel momento, como cuenta Margallo, la idea era "exhibir el orgullo de que Valencia fuese anfitriona de un acontecimiento de ese tipo": "Cuando atraviesas una crisis económica, la marca tiene una enorme importancia. Intentábamos decir que aunque había dificultades las opciones de España eran inmensas".