"Estamos deseando que llegue el año que viene"

El 'jefazo' de Fernando Alonso en Aston Martin: "No me rendiré hasta ser campeón"

Lawrence Stroll ha afirmado que la nueva fábrica del equipo "tiene ese aire de victoria": "Nuestras expectativas para el próximo año son muy altas".

Fernando Alonso, Adrian Newey, Lawrence Stroll y Lance StrollFernando Alonso, Adrian Newey, Lawrence Stroll y Lance StrollGETTY

"No me rendiré hasta ser campeones del mundo": así de tajante se muestra Lawrence Stroll, dueño de Aston Martin, durante una entrevista con 'Maaden', patrocinador del equipo británico.

Después de que Andy Cowell, CEO de la escudería', asegurase que ganarán varios títulos "consecutivos", el gran jefe de los de Silverstone se ha mostrado igual de optimista.

"No hay una fábrica como esta, no hay un túnel de viento como este, no hay un simulador como este en toda la F1", afirma el canadiense sobre unas instalaciones que "tienen ese aire de victoria".

Lawrence confía en que en 2026, de la mano del nuevo reglamento, puedan dar la 'campanada': "Todo el equipo se está colocando en posición y estamos deseando que llegue el año que viene".

"Nuestras expectativas para el próximo año son muy altas, tan altas como podrían ser", asegura el padre de Lance, compañero de Fernando Alonso.

"Ahora hay que darle tiempo para que todos se integren y trabajen para implementar las nuevas y emocionantes reglas del próximo año", ha zanjado.

