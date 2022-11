Varias son las protestas en Brasil después de la victoria en las elecciones de Lula da Silva sobre Jair Bolsonaro. Y en una de esas manifestaciones ha participado Nelson Piquet, el que fuera piloto de Fórmula 1, fiel seguidor de Bolsonaro. Pero no sólo ha participado en las manifestaciones.

Un vídeo insultando a Lula da Silva se ha hecho viral en las últimas horas. Piquet afirma que hay que mandar a Lula "al cementerio" y le llama "hijo de p***".

Triste fim de um ídolo do esporte. Parte 456,5. Discurso absurdo de Nelson Piquet. pic.twitter.com/YxSFXZ2jGd — Rafael Lopes (@voandobaixo) November 3, 2022

Unas lamentables palabras que ya están recibiendo muchas críticas en Brasil. Y no es la primera vez que el que fuera piloto de F1 se sale de tono con declaraciones de este tipo.

En el mes de junio fue noticia al referirse a Lewis Hamilton como el "negrito". Palabras por las que fue castigado por la competición. Le prohibieron la entrada al paddock hasta nuevo aviso.

Piquet intentó defenderse y aseguró que su intención no era ofender: "Nunca usaría esa palabra de la que se me ha acusado en algunas de las traducciones. 'Neguinho' significa tipo o persona, nunca quise ofender. Me disculpo con todos los que se hayan sentido afectados, incluso con Lewis, quien es un piloto increíble".

"Nunca tuve la intención de ofender al utilizar esa palabra, pero la traducción que ha circulado por las redes sociales en el último día no es correcta. Condeno cualquier sugerencia que piensa que usé esa palabra con el fin de menospreciar a un piloto por su color de piel", dijo.