13.176 kilómetros es lo que separan Las Vegas de Abu Dhabi. Una distancia que han tenido que hacer todos los pilotos y equipos en menos de una semana para poder disputar los dos últimos Grandes Premios de la temporada.

Y es que eso es algo que no ha sentado muy bien en el 'paddock', sobre todo en pilotos como Max Verstappen, que critica a la propia Fórmula 1 por la mala organización en términos de sostenibilidad. Al menos así lo ha confesado en neerlandés en los prolegómenos del GP de Abu Dhabi.

"Es un poco difícil de entender en qué zona estás. Ayuda que todo sea un poco más tarde aquí, como si estuvieras tratando de dormir bien por la noche y todo eso", explica irónicamente Max en unas declaraciones que recoge 'GP Fans'.

"Definitivamente pienso en el futuro. Por supuesto, no es posible para el próximo año, pero es un poco extraño que estemos en el otro lado del mundo antes de llegar aquí a Abu Dhabi. Especialmente cuando se habla de sostenibilidad", añade.

Asimismo, Verstappen defiende que tampoco es sano para los pilotos: "No es muy sostenible esto, no solo en términos de emisiones, sino también para el cuerpo humano. Al final siempre nos ocupamos de ello, pero no creo que sea bueno".

Además, a todo ello hay que sumarle que la temporada 2024 tendrá una carrera más, sumando así un total de 24. Una cifra que, aunque positiva para los aficionados, puede ser realmente perjudicial y contraproducente para la propia Fórmula 1.