El equipo Alpine se llevó un buen susto durante el cambio de neumáticos de Pierre Gasly. El equipo francés tuvo problemas para extraer la rueda trasera derecha mientras que Gasly aceleró para salir lo antes posible, provocando que uno de sus mecánicos acabara por los suelos.

El piloto pudo salir con los compuestos correctos unos segundos después, aunque la suerte para el equipo no ha sido la misma. La FIA decidió sancionar a los de Enstone con una multa de 10.000 euros: "Los comisarios escucharon al piloto del coche 10 (Pierre Gasly) y al representante del equipo y revisaron los datos. Determinaron que el piloto del Coche 10 recibió luz verde Para salir de su box".

"Sin embargo, el neumático trasero derecho no estaba correctamente instalado. Los sistemas electrónicos que monitorizan si un neumático está correctamente instalado no lo detectó. Además, un miembro del equipo hizo clic incorrectamente en el botón para liderar el monoplaza, a pesar de que el neumático no estaba instalado adecuadamente", añadió la Federación Internacional.

"Tan pronto como el equipo se dio cuenta del problema, detuvieron el coche e impidió que el coche saliera del box. En todo esto, un miembro del equipo cayó de espaldas y resultó levemente herido. El miembro del equipo pudo continuar con sus funciones para el resto de la carrera", agregaron.

Sin embargo, esto no fue suficiente como para evitar la sanción: "Le dieron luz verde, soltó el embrague y avanzó el coche. Sin embargo, inmediatamente detuvo el coche cuando la luz se puso roja. Determinamos que el equipo era totalmente responsable de lo ocurrido, por lo que se le impuso una multa de 10.000 euros por no comprobar que el coche cumplía las condiciones de seguridad durante la carrera".