'Motorsport': Honda podría ser el motor que compitiera directamente contra Mercedes

Según informa el citado medio los motores Honda serían junto a Ferrari los que podrían pelear contra los motores Mercedes.

La cuenta atrás para el mundial de Fórmula 1 2026 ha arrancado. Nuevas normas y muchas incógnitas. El desarrollo de los motores será fundamental y todos los rumores apuntan a que Mercedes volverá a dominar. La incógnita será qué unidad de potencia estará por detrás: si Ferrari u Honda, con Aston Martin.

Informa 'Motorsport' este jueves que Honda podría pugnar por ser el segundo motor por delante de Ferrari. No se mojan sobre qué ocurrirá con Audi o con Ford, los motores de Red Bull.

"La unidad de potencia con más credibilidad en estos momentos es la Mercedes que equipará el equipo oficial de Brackley, además de McLaren F1, Williams y Alpine. Hay muchas expectativas puestas en Ferrari, que tiene una gran tradición de motores, y hay expectación por el emparejamiento de Honda con Aston Martin, pero casi nadie sabe nada de Audi y Ford", apunta el citado medio.

Honda hizo campeón a Max Verstappen con el Red Bull. Y ahora en su cambio a Aston Martin quieren repetir la historia con Fernando Alonso. La incorporación de Adrian Newey al equipo da muchas garantías.

Y desde la fábrica de Aston Martin son muy optimistas. Creen que darán un importante salto de calidad a partir de Australia. Ya dijo Fernando hace unos meses que esa era su gran obsesión: "Ganar en Australia 2026".