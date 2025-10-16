Ahora

Objetivo Valencia

El médico de MotoGP descarta el regreso de Márquez en Portugal: "Si no se trata con tranquilidad..."

Ángel Charte, director médico de MotoGP, dice que Marc se tendrá que tomar su vuelta con mucha calma: "Puede tener secuelas...".

Marc MárquezMarc MárquezGetty

Marc Márquez se deberá tomar con calma su regreso a la competición. Está descartado para este fin de semana en Australia, para Malasia y también para Portugal, la penúltima cita del año. Así lo ha confirmado el director médico de MotoGP, el doctor Ángel Charte.

En palabras que recoge 'Motorsport', Charte cuenta cómo se tomó la decisión de operar: "La semana pasada, en la revisión que se le hizo en la Clínica Ruber Internacional de Madrid, el doctor Roger de Oña y su equipo decidieron que aquello estaba inestable y decidieron, con buen criterio, fijarlo mucho mejor".

Su proceso de recuperación ya ha comenzado: "Marc ya está operado, a las 24 horas se le dio de alta y empezó un proceso de reposo y, cuando el doctor lo considere oportuno, iniciará la recuperación".

Lo tiene "complicado" para estar en las próximas carreras: "Australia, Malasia, y Portugal yo creo que lo tiene bastante complicado, porque además es una lesión que si no se trata con tranquilidad puede tener secuelas".

El objetivo será volver en Valencia, el cierre de temporada. Sobre todo porque allí se celebrarán los test de 2026. Y Marc probará la Ducati con las novedades que ha preparado el ingeniero Gigi Dall'Igna.

Pero antes de todo eso el proceso de recuperación es fundamental. El consejo del médico de MotoGP es claro: "Es una lesión que si no se trata con tranquilidad puede tener secuelas".

Las 6 de laSexta

  1. Última hora de Koldo en el Supremo | Koldo García comparece tras el silencio de Ábalos y con el riesgo de entrar en prisión
  2. Estados Unidos ya planifica el envío de una fuerza internacional a Gaza como parte del plan de paz de Trump
  3. Trump autoriza operaciones de la CIA en Venezuela y Maduro le acusa de querer llevar a cabo "un golpe de Estado"
  4. La cuenta atrás electoral de Moreno: ocho meses para arreglar un sistema sanitario al borde del colapso
  5. La vuelta de La Oreja de Van Gogh tras años sin 'miles de rosas' de Amaia y 'el último vals' de Leire
  6. La autopsia reveló la asfixia: las claves del nuevo asesinato de Remedios Sánchez, la asesina en serie conocida como 'la mataviejas'