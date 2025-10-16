El médico de MotoGP descarta el regreso de Márquez en Portugal: "Si no se trata con tranquilidad..."

Ángel Charte, director médico de MotoGP, dice que Marc se tendrá que tomar su vuelta con mucha calma: "Puede tener secuelas...".

Marc Márquez se deberá tomar con calma su regreso a la competición. Está descartado para este fin de semana en Australia, para Malasia y también para Portugal, la penúltima cita del año. Así lo ha confirmado el director médico de MotoGP, el doctor Ángel Charte.

En palabras que recoge 'Motorsport', Charte cuenta cómo se tomó la decisión de operar: "La semana pasada, en la revisión que se le hizo en la Clínica Ruber Internacional de Madrid, el doctor Roger de Oña y su equipo decidieron que aquello estaba inestable y decidieron, con buen criterio, fijarlo mucho mejor".

Su proceso de recuperación ya ha comenzado: "Marc ya está operado, a las 24 horas se le dio de alta y empezó un proceso de reposo y, cuando el doctor lo considere oportuno, iniciará la recuperación".

Lo tiene "complicado" para estar en las próximas carreras: "Australia, Malasia, y Portugal yo creo que lo tiene bastante complicado, porque además es una lesión que si no se trata con tranquilidad puede tener secuelas".

El objetivo será volver en Valencia, el cierre de temporada. Sobre todo porque allí se celebrarán los test de 2026. Y Marc probará la Ducati con las novedades que ha preparado el ingeniero Gigi Dall'Igna.

Pero antes de todo eso el proceso de recuperación es fundamental. El consejo del médico de MotoGP es claro: "Es una lesión que si no se trata con tranquilidad puede tener secuelas".