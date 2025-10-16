Alex Márquez desvela cómo se encuentra Marc: "No tiene prisa por volver"

Alex dice que Marc "lo tiene todo hecho" y que por eso no tendrá ninguna prisa en volver a la competición después de pasar por el quirófano.

Marc Márquez se recupera en su casa de Madrid de la operación en el hombro. Su regreso no tiene fecha y su hermano Alex ha desvelado que no tiene ninguna prisa por volver. En el Gran Premio de Australia el de Gresini ha desvelado cómo se encuentra el actual campeón del mundial de MotoGP.

En palabras que recoge 'Motorsport', Alex cuenta cómo está Marc: "Todo bien por casa. Mi hermano está positivo, está bien, y no tiene ninguna prisa por volver, sinceramente. Porque al final, lo tiene todo hecho. Se lo dije el otro día, que no tiene ninguna prisa, y que cuando esté, esté".

"Es una lesión que, honestamente, llega en un momento en el que tenía que ser todo felicidad, pero le da de alguna manera relajación, porque sabe que lo tiene todo hecho", dice el piloto de Gresini, que busca cerrar el subcampeonato.

Todavía sigue el debate de la grava de Indonesia que provocó la lesión de Marc: "Los pilotos lo vemos cuando nos caemos. No es algo que vea cuando hago el recorrido de la pista. Prefiero no mirar, pero hay gente en Dorna que se encarga de eso, de asegurarse de que no haya ningún problema en esa zona y todo eso".

"No es trabajo de los pilotos recorrer todas las pistas y ver qué está bien y qué no. Es algo que debería hacer Dorna, y este año es cierto que ya hemos visto algunos errores en eso. Es algo en lo que, de cara al futuro, si quieren que todos los pilotos estén sanos para correr todas las carreras, tienen que trabajar. Pero sí, creo que están tomando nota de ello", dice Alex.

De cara a Australia Alex tendrá una nueva oportunidad para sumar puntos que le hagan cerrar ese subcampeonato. Por detrás asoman Pecco Bagnaia y un Marco Bezzecchi que ha recibido una sanción y tendrá muy difícil estar luchando en la parte alta de la tabla.