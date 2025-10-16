La reacción de Bezzecchi a su dura sanción por llevarse por delante a Márquez: "Me sabe mal, pero..."

El italiano de Aprilia desvela que ha mantenido dos conversaciones con Marc para pedirle disculpas: "El error ya estaba hecho".

MotoGP ha sancionado a Marco Bezzecchi por su maniobra en Indonesia que provocó la caída y la posterior lesión de Marc Márquez. El italiano ha pedido disculpas y ha reconocido que cometió un error al llegar tan rápido a esa zona y no conseguir frenar su moto.

En 'DAZN', Marc ha reaccionado a la doble 'long lap' que tendrá que hacer este fin de semana en Australia: "Me sabe mal, intenté evitarlo de todas las formas".

"Sin duda, cometí un error. Yo iba muy rápido en ese punto y no esperaba llegar de repente tan cerca de Marc. Intenté evitarlo de todas formas, pero toqué su rueda trasera", dice el piloto de Aprilia.

La grava provocó que Marc acabara lesionado y tuviera que pasar por quirófano. Bezzecchi explica cómo ese escalón fue lo que provocó todo: "La mala suerte es que había ese escalón en la grava, porque el error hubiera sido de todos modos el mismo, pero, por desgracia, las consecuencias han sido más graves para él".

"Me sabe mal. Obviamente he hablado con Marc justo después del incidente, dos veces, para pedirle disculpas, pero el error estaba hecho", insiste el compañero de Jorge Martín.

Él también ha tenido molestias, aunque no se perderá esta cita de Australia: "Me duele la espalda. He tenido molestias estos días en casa, pero por suerte, ninguna fractura. También molestias en las costillas, pero todo... después de un golpe tan feo podemos decir que estoy bien".