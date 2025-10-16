El rival de Alcaraz en el Six Kings Slam se ve más cerca que nunca: "Competir con Carlos..."

Taylor Fritz, rival de Alcaraz en las semifinales del Six Kings Slam, dice que se siente más cerca que nunca de los mejores tenistas del mundo.

Carlos Alcaraz es número 1 del mundo y campeón del US Open. Está firmando un 2025 brillante y su próximo reto es el Six Kings Slam, donde salta directamente a las semifinales. Se enfrentará al estadounidense Taylor Fritz, que se ve más cerca que nunca de su tenis.

En una entrevista a 'Tennis 365' previa al partido, Fritz habla de cómo está tratando alcanzar a los mejores: "Sinner y Alcaraz son dos jugadores increíbles. Me motivan a seguir mejorando y a convertirme en un mejor jugador para intentar competir con ellos".

"Cuando jugué contra Carlos en la Laver Cup el año pasado, jugó súper bien y sentí que no podía hacer nada. Sentí que tenía ninguna posibilidad. Este año, en la Laver Cup y en la final de Tokio, sentí que el nivel estaba mucho más cerca y siento que me he acercado mucho más", explica Fritz.

Ha ido de menos a más y ahora siente que sí puede llegar al nivel de Carlos: "Si miras hacia atrás a donde estaba a mitad de la temporada cuando terminamos en las canchas de tierra batida, para estar donde estoy ahora, lo habría firmado. Estaba teniendo un año difícil. No estaba jugando a mi mejor nivel, a veces me lesionaba. La segunda mitad del año fue genial".

Cree que si sigue mejorando podría conseguir un título de Grand Slams próximamente. Palabras mayores teniendo en cuenta el nivel que están mostrando Sinner y Alcaraz en los dos últimos años.

"Siento que el Grand Slam puede llegar en cualquier momento. Se trata solo de que las cosas se alineen durante esas dos semanas. El nivel está ahí para mí cuando juego mi mejor tenis. Solo necesita encajar ese nivel durante dos semanas", cierra Fritz en pleno Six Kings Slam.