Las demoledoras radios de Fernando Alonso y Carlos Sainz en Australia

Tanto el ovetense como el madrileño tuvieron un aciago Gran Premio en Melbourne debido a los problemas que arrastraban sus monoplazas.

Fernando Alonso y Carlos Sainz no tuvieron su mejor día este domingo en Melbourne. Mientras que el piloto de Aston Martin tuvo que abandonar por problemas de fiabilidad, el de Williams quedó decimoquinto, siendo doblado en hasta dos ocasiones.

Sus radios durante la carrera fueron sencillamente demoledoras. "Necesitamos que vuelvas al box para seguir el plan A", le trasladaron al ovetense.

"Vale. Box", replicó un resignado Alonso, que tras la carrera señaló que habían temido "una alarma en el coche".

"Para el coche. Apaga el motor. Vamos a revisar algo", le comunicaron una vez llegó al pitlane.

A pesar de que el objetivo era acumular kilómetros, Fernando confía en revertir la situación: "Todos estamos convencidos, motivados y decididos a mejorar esta situación".

Sainz, por su parte, fue más que contundente con su equipo: "Tenemos que ponerlos las pilas, tenemos demasiados problemas, demasiados contratiempos".

"Vamos a hacer un esfuerzo de cara a China para que tengamos una carrera mejor", añadió.

