Escándalo sin precedentes en la F1: la FIA permitirá a Mercedes hacer trampas en 2026

Según informan diferentes medios en Italia, después de la reunión de este lunes la FIA habría permitido a Mercedes continuar con sus trampas.

La Fórmula 1 de 2026 puede convertirse en uno de los campeonatos más injustos que se recuerdan en la Fórmula 1. Porque Mercedes ha hecho trampas en el diseño de sus motores y la FIA podría permitírselo con la condición de que lo corrijan para el siguiente año, en 2027.

Según informa 'Corriere Dello Sport', después de la reunión de la FIA y los motoristas, nada cambiaría.

Porque el organismo regulador de la Fórmula 1 estaría trabajando en un documento nuevo para permitir a Mercedes competir con un motor ilegal, es decir, permitir las trampas.

Cuenta esa información que a Mercedes se le permitiría esas trampas siempre y cuando vuelva a la normativa de cara a 2027.

El resto de equipos que han estado en la reunión, apuntan desde Italia, están realmente molestos con la decisión de la FIA y no se descarta algún movimiento de protesta.

Por lo tanto, la FIA dejaría a Mercedes competir ilegalmente en 2026, regalando así a cualquier escudería que lleve este motor el título. Un auténtico escándalo que no tiene precedentes en la Fórmula 1.