El fichaje de Lewis Hamilton por Ferrari ha sido, probablemente, el más mediático de la historia de la Fórmula 1. El 'bombazo' saltó en la mañana del pasado 1 de febrero, y pocas horas después, tanto la 'Scuderia' como Mercedes lo confirmaron de forma oficial.

La operación se mantuvo en secreto hasta el último día, también para Toto Wolff, con el que Hamilton se reunió horas antes de que se filtrase. Sin embargo, el jefe de Mercedes empezó a sospechar que el británico pondría rumbo a Maranello dos días antes, cuando envió un mensaje a Fred Vasseur, su homólogo en Ferrari, y no recibió respuesta.

"Cuando envié un mensaje de WhatsApp a Fred dos días antes de la noticia, no me contestó. Así que supuse que había algo. Luego no me lo dijo, quería que lo hiciera Lewis", ha comentado Wolff en declaraciones recogidas por 'Formula Passion'.

De hecho, la presencia de Vasseur fue el factor clave clave para que Hamilton dejase Mercedes tras convertirse con el equipo de la estrella en el piloto más laureado de la historia, logrando en doce temporadas seis de sus siete títulos.

Wolff también mantiene una excelente relación con el máximo responsable de Ferrari, aunque asegura que en la Fórmula 1 no hay amistades que valgan.

"Con Vasseur somos amigos desde hace mucho tiempo, pero al mismo tiempo sabemos que somos rivales en la pista. Equilibrar ambas cosas no es fácil, ya que cada uno tiene que hacer lo mejor para su equipo. Eso es lo que hizo Fred y lo entiendo. No hubo ninguna repercusión en nuestra relación", ha concluido Toto Wolff.