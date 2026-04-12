El mito de la Fórmula 1 que elogia a Hamilton: "Es el referente de nuestro deporte"

Toto Wolff, jefe de Mercedes, alaba al siete veces campeón del mundo y cuenta lo que pasó tras en 2016, cuando Rosberg y el británico chocaron varias veces.

Mercedesha vuelto a ser el equipo más rápido esta temporada. Tras unos años con una normativa de efecto suelo que al equipo alemán no le vino nada bien, esta nueva era de la Fórmula 1 ha vuelto a poner a los de Brackley en cabeza.

Una temporada que por momentos recuerda al comienzo de la era híbrida con aquel dominio absoluto de Mercedes, y que a día de hoy sigue estando liderando por la misma persona, Toto Wolff.

"La Fórmula 1 implica mucha presión. Cuando publicamos ofertas de trabajo, decimos: 'Es un trabajo fantástico. Puedes vivir momentos de gran éxito, pero no esperes un entorno sin presión. Espero un compromiso total y exijo resultados", comentó Wolff, en una entrevista para 'The Athletic'.

Sin embargo, esta presión también necesita de una rutina para poder seguir adelante, algo que el jefe de equipo austríaco aprendió de Lewis Hamilton, con quién ganó todos sus campeonatos en F1: "Es algo que aprendí de Lewis Hamilton, quien, para mí, es uno de los mejores atletas del mundo y, sin duda, el referente en nuestro deporte".

Mercedes ha ganado en la era híbrida un total de 15 campeonatos (8 de Constructores y 7 de pilotos). Aunque para Wolff,la clave del éxito de un equipo es que sus pilotos no choquen entre ellos: "Aceptamos la competencia. Aceptamos que compitan entre sí siempre y cuando respeten ciertos límites. Y es muy sencillo: no chocar entre ellos. Nunca he tenido miedo de dejarlo bien claro".

La historia de 2016

Esta tensa situación entre sus pilotos tuvo que vivirla el austríaco en 2016, cuando Rosberg y Hamilton luchaban por el campeonato: "En 2016, Rosberg y Hamilton chocaron, y luego volvieron a chocar. Así que los despedí. Llamé a mi director ejecutivo, Dieter Zetsche (de la compañía automotriz Mercedes-Benz), y le dije: 'Mira, tienes que firmar algo'. Y él me devolvió la llamada y me dijo: '¿Vas a despedir a ambos pilotos?'. Y yo le dije: 'Sí, porque de lo contrario no entenderán lo importante que es para el interés de la marca y del equipo por encima del suyo propio'".

"Fue su rivalidad personal la que se apoderó de ellos. Lo que comenzó como una sana competencia se convirtió en una rivalidad y luego en hostilidad. Les enviamos un correo electrónico diciéndoles: 'Por el momento, no forman parte del equipo'. El miércoles los llamamos y les dijimos: 'Venid mañana'. Así que lo que les dije es que si vuelve a pasar, uno de ellos tendrá que irse", concluyó Wolff.