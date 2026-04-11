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Tras la semifinal

El genial momento entre Alcaraz y tres piloto de Fórmula 1 en Montecarlo: "¡Te estábamos motivando!"

El murciano estuvo unos minutos charlando con Gabriel Bortoleto, Oliver Bearman y Alexander Albon, invitados de lujo en las semifinales del Masters 1.000 de Montecarlo.

Carlos Alcaraz Carlos Alcaraz Redes

Carlos Alcaraz se medirá a Jannik Sinner por primera vez en 2026. El murciano y el italiano pelearán en Montecarlo por un título de Masters 1.000 y por el número uno del mundo. En la final puede que repitan presencia Alexander Albon, Gabriel Bortoleto y Oliver Bearman.

Los pilotos de Fórmula 1 han sido los grandes invitados de lujo en las semifinales que han enfrentado a Carlos Alcaraz y Valentin Vacherot. El encuentro se ha resuelto con victoria del de El Palmar gracias a un doble 6-4.

Tras el triunfo, Carlos ha tenido un divertido momento con Albon, Bortoleto y Bearman. "Te estábamos motivando", aseguraba el trío de pilotos a Carlitos entre risas.

También han conversado sobre la disputa del GP de Mónaco y de Roland Garros. La carrera en la ciudad monegasca coincidirá el domingo 7 de junio con la final de Roland Garros. "Esperamos no verte en Mónaco", le reconocía Bearman a Carlitos. El murciano afirmaba: "Si, espero que no".

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