El jefe de Mercedes pide a Verstappen que no se marche de la F1: "Ahora no disfruta, pero..."

Toto Wolff, jefe del equipo Mercedes, dice que aunque no haya hueco para él en el equipo, no quiere que se marche de la F1 por las nuevas normas.

Es la noticia más importante de este inicio de mundial de la Fórmula 1. Ni el dominio de Mercedes ni el regreso de Lewis Hamilton ni el fracaso de Aston Martin: se trata de la amenaza de Max Verstappen de marcharse del mundial por las nuevas normas implementadas con la energía como protagonista.

Y desde Mercedes, que le intentó fichar durante toda la temporada pasada, le han pedido que recapacite y que no se marche.

Toto Wolff, en el medio japonés 'F1 Gate', ha hablado de las posibles intenciones de Max: "Es un piloto muy emotivo. Lo más importante para él es disfrutar de la conducción. Es fácil imaginar que esto no se está cumpliendo ahora mismo".

"Nos gustaría evitar perder a Max definitivamente de la F1... pero tenemos dos pilotos y no tenemos intención de cambiar nada en este momento", sostiene el jefe de la escudería de las flechas de plata.

Toto confía en George Russell y en Kimi Antonelli. Renovó sus contratos hace unos meses y están respondiendo. Tanto que el joven italiano está dando la sorpresa y se ha convertido en el líder más joven de la historia de un mundial de la F1.

Porque a pesar de no querer ficharle -o eso dice públicamente-, Wolff le pide a Verstappen que se mantenga en la competición.