El mito de la Fórmula 1 que carga contra la competición: "Ni si quiera puedes llamarlo deporte"

Romain Grosjean, expiloto del 'Gran Circo', 'atiza' duramente a la F1 moderna por la desigualdad que existe a la hora de competir. No entiende como puede haber aspectos en los que los pilotos no compitan en las mismas condiciones.

La Fórmula 1 ha cambiado considerablemente en los últimos años. La tónica general en la gran mayoría de campeonatos ha sido la de que el mejor coche terminaba ganando el campeonato. Ha pasado este 2025, pasó con algunos de los títulos de Max Verstappen y también con los de Lewis Hamilton y Sebastian Vettel.

Ese aspecto del 'Gran Circo' es algo habitualmente criticado que además provoca que muchos grandes pilotos no tengan opciones de luchar por victorias porque no disponen del monoplaza más rápido. Es el caso de Fernando Alonso, uno de los grandes perjudicados de que exista tanta diferencia entre coches.

Bien es cierto que en algunas ocasiones esa ventaja mecánica no ha sido suficiente o ha estado cerca de no serlo. Una gran prueba de ello ha sido este pasado Mundial donde Lando Norris, con el mejor coche, sufrió para ganarle el Mundial en la última carrera por dos puntos a Verstappen.

Romain Grosjean también fue uno de los pilotos que se vio afectado por esta situación. El francés es mundialmente conocido por aquel escalofriante accidente que hizo explotar su Haas y del que milagrosamente salió ileso. Sin embargo, también es una figura reconocida en la F1 y no ha dudado en lanzar una dura crítica a la competición moderna.

"Al final la Fórmula 1 es un deporte muy interesante. A veces ni siquiera puedes llamarlo deporte, porque no es justo desde el primer día. Se ha visto muy claro este año, con los dos McLaren arriba del todo y Max siendo excepcional, pero nadie más tuvo una oportunidad real de ser campeón del mundo ¿Es justo decir que competimos todos por el mismo título cuando no tenemos las mismas herramientas? No realmente", asegura Grosjean en unas declaraciones que recoge 'Motorsport'.